В Беларуси за сутки – еще меньше новых заражений

По состоянию на 24 июня в стране зарегистрировано 59 тысяч 945 случаев заражения COVID-19, это – на 458 больше, чем 23 июня (464).

По информации Минздрава, вылечились от коронавируса и выписались из больниц 40 136 человек (+1443).

Количество умерших за весь период пандемии составило 362 человека. За сутки прибавилось 5 летальных исходов.

Ведомство неизменно констатирует: умирают только люди, у которых наблюдались хронические заболевания.