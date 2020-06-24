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В Беларуси за сутки – еще меньше новых заражений
24.06.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По состоянию на 24 июня в стране зарегистрировано 59 тысяч 945 случаев заражения COVID-19, это – на 458 больше, чем
По информации Минздрава, вылечились от коронавируса и выписались из больниц 40 136 человек (+1443).
Количество умерших за весь период пандемии составило 362 человека. За сутки прибавилось 5 летальных исходов.
Ведомство неизменно констатирует: умирают только люди, у которых наблюдались хронические заболевания.
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По состоянию на 24 июня в стране зарегистрировано 59 тысяч 945 случаев заражения COVID-19, это – на 458 больше, чем 23 июня (464).
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