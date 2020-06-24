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О ситуации с коронавирусом в Пинске: «Расслабляться не стоит»

24.06.2020 14:48 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Под медицинским наблюдением на дому находится 1.404 человека.

О ситуации с коронавирусом в Пинске: «Расслабляться не стоит»

К коронавирусу в обществе относятся по-разному: кто-то отрицает сам факт его существования, кто-то даже дома ходит в маске и перчатках. Но это крайности. Те, кто столкнулись с болезнью – переболели сами, у кого-то болели родственники или знакомые или потеряли кого-то из семьи, знают насколько этот вирус опасен.

В Беларуси ежедневно приводится общереспубликанская статистика по заболеванию COVID-19, но без разбивки по регионам. Реальную цифру заболевших в Пинске не озвучивали с апреля. На официальные запросы в учреждения здравоохранения приходят абстрактные ответы.

Как рассказали в Пинском зональном центре гигиены и эпидемиологии, на сегодняшний день под медицинским наблюдением на дому находится 1.404 человека. Это не только контакты первого уровня, но и граждане, которые болеют коронавирусом в лёгкой форме или бессимптомно.

В центре гигиены и эпидемиологии рекомендуют соблюдать меры профилактики – носить маски и обрабатывать руки антисептиком в общественных местах. Болезнь проще предотвратить, чем её лечить. Расслабляться не стоит.

Отдыхающим в общественных местах, зонах отдыха, включая пляжи, рекомендуется:

  • соблюдать правила социального дистанцирования, гигиены рук, респираторный этикет;
  • лицам старшего и пожилого возраста (старше 60 лет), лицам с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения общественных зон отдыха;
  • купаться на специально оборудованных зонах рекреации (пляжах);
  • посещая общественные зоны отдыха, брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной чистой упаковке;
  • для питья, мытья фруктов и овощей использовать преимущественно бутилированную воду.

 
 
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  Под медицинским наблюдением на дому находится 1.404 человека. К коронавирусу в обществе относятся по-разному: кто-то отрицает сам факт его существования, кто-то...
 
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