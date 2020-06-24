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О ситуации с коронавирусом в Пинске: «Расслабляться не стоит»
24.06.2020 14:48 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Под медицинским наблюдением на дому находится 1.404 человека.
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В Беларуси ежедневно приводится общереспубликанская статистика по заболеванию COVID-19, но без разбивки по регионам. Реальную цифру заболевших в Пинске не озвучивали
Как рассказали в Пинском зональном центре гигиены и эпидемиологии, на сегодняшний день под медицинским наблюдением на дому находится 1.404 человека. Это не только контакты первого уровня, но и граждане, которые болеют коронавирусом в лёгкой форме или бессимптомно.
В центре гигиены и эпидемиологии рекомендуют соблюдать меры профилактики – носить маски и обрабатывать руки антисептиком в общественных местах. Болезнь проще предотвратить, чем её лечить. Расслабляться не стоит.
Отдыхающим в общественных местах, зонах отдыха, включая пляжи, рекомендуется:
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Под медицинским наблюдением на дому находится 1.404 человека. К коронавирусу в обществе относятся по-разному: кто-то отрицает сам факт его существования, кто-то...
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