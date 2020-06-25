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Флеш-акция: Молодое поколение выбирает энергосбережение

25.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Флеш-акция: Молодое поколение выбирает энергосбережениеС 2016 года Шарковщинский район является подписантом Соглашения мэров по климату и энергии в рамках программы Европейского инструмента добрососедства и партнерства. Основной целью является устойчивое энергетическое развитие на местном уровне и принятие мер по смягчению последствий и адаптации к изменению климата. Таким образом местные органы власти (города и районы) берут на себя добровольные обязательства по снижению объема выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году на своей территории. Одним из обязательств подписантов является проведение Дней энергии — мероприятий по повышению осведомленности жителей в области энергосбережения и изменения климата.

И вот уже четвертый год мы активно участвуем в проведении Дней энергии на территории нашего района при поддержке МОО «Экопартнерство». Составлен план проведения мероприятий на территории Шарковщинского района. Это конкурсы, акции, экскурсии на предприятия, социальные опросы, которые проводятся совместно с отделом по образованию райисполкома, учреждением «Развитие Шарковщинского региона» и другими.

11 июня 2020 г. в рамках Дней энергии, приуроченных к Европейской Неделе устойчивой энергии (EUSEW), учащиеся оздоровительного лагеря «Солнышко» средней школы № 2 и Германовичской детский сад—средней школой посетили заказник «Ельня». Основной целью являлось создание условий для формирования энергосберегающей компетентности у учащихся. Всего было 20 учащихся (2-4 класс), 5 учителей.

Участники получили основные теоретические и практические знания по энергосбережению, которые необходимы в быту. Как и зачем беречь энергию? Какие бывают источники электроэнергии и как разумно ее расходовать? Как это влияет на окружающую среду?

Дети активно участвовали в мероприятии, было приятно осознавать, что даже младшие школьники имеют представление о том, как используется электроэнергия у них дома. Это говорит о том, что родители ответственно относятся к окружающей среде и приучают к этому своих детей.

Самым лучшим примером было посещение экологической тропы «Прырода роднага краю!», частично проходящей по заказнику «Ельня», где у детей была возможность ознакомиться с растениями, животными и птицами. Некоторые из них занесены в Красную книгу. Узнали участники о роли болота Ельня в круговороте углерода, ведь недаром его называют «легкими Европы».

На подведении итогов флеш-акции детей ждал сюрприз: костер с туристическими угощениями, а для закрепления новых знаний было предложено поучаствовать в викторине, ответить на загадки по энергоэффективности и энергосбережению. Каждый получил памятные сувениры за правильные ответы. Это было живым примером, того как влияет наше энергосбережение на экологию, а значит, защиту и сохранение окружающей среды.

Дети отлично провели время, получили массу новых впечатлений и знаний. Своим личным примером подтвердили, что каждый из нас может сделать свои повседневные привычки более экологичными, что люди могут менять всё вокруг себя — землю, воздух, воду и леса. Главное, чтобы они учитывали последствия такого воздействия для самого человечества.

Хочется отметить, что в данных школах экологическое образование учащихся находится на высоком уровне благодаря неравнодушным учителям Оксане Почепко и Марине Федоровой, удостоенных звания «Лучший эколог Республики Беларусь».

Н. ОРЕШКОВА,

главный специалист Шарковщинского райисполкома.

Флеш-акция: Молодое поколение выбирает энергосбережение

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