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Кольцо для выездов со двора, зауженные въезды и... Смотрите на новый микрорайон ЮЗМРН-5
25.06.2020 21:01 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пока мы с вами обсуждаем
Мы обратили внимание не некоторые особенности (надо же было найти повод чтобы опубликовать эти фотографии).
Итак, в новом микрорайоне рядом с Вулькой, который предварительно назван ЮЗМРН-5 (юго-западный микрорайон номер 5), есть небольшое кольцо (да, да, перекрёсток с круговым движением, в курсе...). Это необычно, согласитесь. Такого нет нигде в Бресте, тем более, что примыкающие дороги это выезды с дворовых территорий.
Кстати, въехать на новую улицу со стороны Грюнвальдской можно только по зауженному проезду. На въезд только одна полоса, а вот на выезд две, и между ними островок безопасности.
Судя по всему, постепенно проектировщики находят разумные решения, позволяющие и скорость ограничить, пешеходов защитить.
На данном этапе проезд здесь если не невозможен, то по крайней мере значительно затруднён. Но асфальт уже укладывают, а значит, скоро поедем.
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Пока мы с вами обсуждаем коронавирус и выборы, Брест прирастает так, что только удивляешься - когда успели? Ещё недавно тут колосились хлеба, а уже выросли...
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