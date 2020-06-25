ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кольцо для выездов со двора, зауженные въезды и... Смотрите на новый микрорайон ЮЗМРН-5

25.06.2020 21:01 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Пока мы с вами обсуждаем коронавирус и выборы, Брест прирастает так, что только удивляешься - когда успели? Ещё недавно тут колосились хлеба, а уже выросли многоэтажные дома в микрорайоне ЮЗМРН-5.

Кольцо для выездов со двора, зауженные въезды и... Смотрите на новый микрорайон ЮЗМРН-5

Мы обратили внимание не некоторые особенности (надо же было найти повод чтобы опубликовать эти фотографии).

Кольцо для выездов со двора, зауженные въезды и... Смотрите на новый микрорайон ЮЗМРН-5

Итак, в новом микрорайоне рядом с Вулькой, который предварительно назван ЮЗМРН-5 (юго-западный микрорайон номер 5), есть небольшое кольцо (да, да, перекрёсток с круговым движением, в курсе...). Это необычно, согласитесь. Такого нет нигде в Бресте, тем более, что примыкающие дороги это выезды с дворовых территорий.

Кольцо для выездов со двора, зауженные въезды и... Смотрите на новый микрорайон ЮЗМРН-5

Кстати, въехать на новую улицу со стороны Грюнвальдской можно только по зауженному проезду. На въезд только одна полоса, а вот на выезд две, и между ними островок безопасности.

Кольцо для выездов со двора, зауженные въезды и... Смотрите на новый микрорайон ЮЗМРН-5

Судя по всему, постепенно проектировщики находят разумные решения, позволяющие и скорость ограничить, пешеходов защитить.

Кольцо для выездов со двора, зауженные въезды и... Смотрите на новый микрорайон ЮЗМРН-5

На данном этапе проезд здесь если не невозможен, то по крайней мере значительно затруднён. Но асфальт уже укладывают, а значит, скоро поедем.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Пока мы с вами обсуждаем коронавирус и выборы, Брест прирастает так, что только удивляешься - когда успели? Ещё недавно тут колосились хлеба, а уже выросли...
 
Новости дня
Новости
 
Прокуратура напоминает: Соблюдайте правила безопасности на водах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика