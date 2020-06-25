Кольцо для выездов со двора, зауженные въезды и... Смотрите на новый микрорайон ЮЗМРН-5

Источник материала: Виртуальный Брест

Пока мы с вами обсуждаем коронавирус и выборы , Брест прирастает так, что только удивляешься - когда успели? Ещё недавно тут колосились хлеба, а уже выросли многоэтажные дома в микрорайоне ЮЗМРН-5.





Мы обратили внимание не некоторые особенности (надо же было найти повод чтобы опубликовать эти фотографии).





Итак, в новом микрорайоне рядом с Вулькой, который предварительно назван ЮЗМРН-5 (юго-западный микрорайон номер 5), есть небольшое кольцо (да, да, перекрёсток с круговым движением, в курсе...). Это необычно, согласитесь. Такого нет нигде в Бресте, тем более, что примыкающие дороги это выезды с дворовых территорий.





Кстати, въехать на новую улицу со стороны Грюнвальдской можно только по зауженному проезду. На въезд только одна полоса, а вот на выезд две, и между ними островок безопасности.





Судя по всему, постепенно проектировщики находят разумные решения, позволяющие и скорость ограничить, пешеходов защитить.





На данном этапе проезд здесь если не невозможен, то по крайней мере значительно затруднён. Но асфальт уже укладывают, а значит, скоро поедем.