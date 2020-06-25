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Поэтапное возобновление привычного режима работы начинает 1-я клиническая больница Минска
25.06.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTБольницы страны постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Так, поэтапное возобновление начинает 1-я клиническая больница Минска. С этой недели здесь уже прекращен прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас все помещения обрабатываются специальным раствором, который полностью уничтожит вирусы. На время дезинфекции у медперсонала будет возможность для небольшого отдыха.
Дмитрий Шевцов, главврач 1-й клинической больницы г. Минска: "Освобождающиеся помещения и отделения мы подвергаем санитарной обработке. Весь 7-этажный корпус, который был выведен под пациентов с пневмониями, в том числе и с COVID, это был полностью наш инфекционный корпус, поэтому обработке подвергаются абсолютно все помещения. Это и коридоры, и палаты, и ординаторские, и места общего пользования, смежные кабинеты. Уже после того как прошла санитарная обработка, то уже наши сотрудники расставляют мебель. В понедельник мы уже будем принимать пациентов как и прежде".
Также санобработку сейчас проходят и больницы Минской и Гомельской областей, которые использовали пациентов с COVID. Напомним, ранее в столице уже возобновили свою работу Минский онкодиспансер, Больница скорой медпомощи и Городская гинекологическая больница.
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Больницы страны постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Так, поэтапное возобновление начинает 1-я клиническая больница Минска. С этой недели здесь уже...
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