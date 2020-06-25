Прокуратура напоминает: Соблюдайте правила безопасности на водах

Источник материала: Клiч Радзiмы

Алкоголь является неотъемлемым спутником и первопричиной не только совершения ряда преступлений, но и несчастных случаев.

На территории Шарковщинского района имеют место не только факты гибели людей в огне по причине злоупотребления спиртными напитками, но и гибель людей в воде по указанной причине.

Например, в 2019 году в воде погибло 2 человека, а за истекший период 2020 года один. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в крови всех утонувших в воде был обнаружен алкоголь.

В связи с указанными обстоятельствами и с открытием купального сезона актуальным является вопрос предупреждения гибели людей на водах.

Напоминаем жителям района, что разрешенными местами для купания на территории нашего района являются пляж по ул. Водопьянова в г.п. Шарковщине и озеро Волозево в д. Буды.

Указанные места оборудованы всем необходимым инвентарем (скамейки, беседки, места для переодевания и пр.), а на пляже по ул. Водопьянова в г.п. Шарковщине также имеется спасательный пост.

Прокуратура района обращает внимание на необходимость исключения купания в местах, запрещенных для купания, не только из-за наличия административной ответственности (ст. 23.63 КоАП Республики Беларусь предусматривает до трех базовых величин за купание в запрещенных местах), но и в первую очередь для недопущения несчастных случаев.

Особого внимания со стороны родителей требуют их несовершеннолетние дети.

В целях исключения несчастных случаев на водах прокуратура района сообщает, что согласно Правилам охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2009 № 1623, отдыхающим запрещается:

— купаться в запрещенных для купания местах рек, озер, водохранилищ, прудов и иных водоемов;

— загрязнять и засорять водоемы, въезжать на территорию пляжей на транспортных средствах, нарушать режим содержания водоохранных зон;

— распивать на пляже спиртные напитки;

— заплывать за буи и другие знаки, обозначающие зоны купания;

— подплывать к судам (моторным, парусным, весельным лодкам) и другим плавательным средствам;

— взбираться на технические и предупредительные знаки, буи и прочие предметы;

— прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, других сооружений, не приспособленных для этих целей;

— использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению;

— плавать на досках, лежаках, бревнах, автокамерах, надувных матрацах;

— организовывать игры в воде, связанные с нырянием и захватом купающегося, а также совершать другие действия, которые могут стать причиной несчастного случая;

— подавать ложные сигналы тревоги;

— оставлять малолетних детей без присмотра;

— стирать на пляжах белье и купать животных.

М. КУЧЕРИН,

помощник прокурора.