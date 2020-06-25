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Гуманитарная помощь из Катара доставлена в Беларусь
25.06.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ борьбе с коронавирусом помогает и поддержка зарубежных партнеров. Очередная помощь сегодня была доставлена из дружественного Катара. Вечером в Национальном аэропорту Минск приземлился самолет, на борту которого находилось более семи тонн гуманитарной помощи: маски, перчатки, костюмы и средства дезинфекции.
Аль-Аттыя Мешааль, временный поверенный в делах Катара в Беларуси: "Нужно сказать, что для нас Беларусь - это дружественная страна, и по нашим традициям мы просто не можем не помогать нашим друзьям. Тем более в такое нелегкое время эпидемии. И так как белорусы наши друзья, не было никаких препятствий доставить этот груз. Для нас это огромная честь".
Отметим, это уже третья партия гуманитарной помощи за эту неделю. В понедельник в Беларусь прибыли два самолета из Сербии. А также был доставлен гуманитарный груз по линии Всемирной организации здравоохранения.
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В борьбе с коронавирусом помогает и поддержка зарубежных партнеров. Очередная помощь сегодня была доставлена из дружественного Катара. Вечером в Национальном...
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