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Гуманитарная помощь из Катара доставлена в Беларусь

25.06.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В борьбе с коронавирусом помогает и поддержка зарубежных партнеров. Очередная помощь сегодня была доставлена из дружественного Катара. Вечером в Национальном аэропорту Минск приземлился самолет, на борту которого находилось более семи тонн гуманитарной помощи: маски, перчатки, костюмы и средства дезинфекции. 

Аль-Аттыя Мешааль, временный поверенный в делах Катара в Беларуси: "Нужно сказать, что для нас Беларусь - это дружественная страна, и по нашим традициям мы просто не можем не помогать нашим друзьям. Тем более в такое нелегкое время эпидемии. И так как белорусы наши друзья, не было никаких препятствий доставить этот груз. Для нас это огромная честь". 

Отметим, это уже третья партия гуманитарной помощи за эту неделю. В понедельник в Беларусь прибыли два самолета из Сербии. А также был доставлен гуманитарный груз по линии Всемирной организации здравоохранения.

 
Теги: Минск
 
 
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В борьбе с коронавирусом помогает и поддержка зарубежных партнеров. Очередная помощь сегодня была доставлена из дружественного Катара. Вечером в Национальном...
 
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