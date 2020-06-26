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ЦТ по русскому языку пройдёт в Беларуси 26 июня

26.06.2020 09:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 июня абитуриентов ожидает испытание по русскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На него зарегистрировалось более 52 тысяч человек.

Тестирование по этому предмету будет проходить и 27 июня. В два дня из-за ситуации с коронавирусом организуют и ЦТ по математике.

ЦТ по русскому языку пройдёт в Беларуси 26 июня

Что касается формата самих тестов, то он остался прежним. Исключение составят физика и математика. По ним добавили два задания. В целом, как отмечают в Республиканском институте контроля знаний, все формы заданий уже знакомы абитуриентам: они использовались на репетиционном тестировании.

ЦТ по русскому языку пройдёт в Беларуси 26 июня

Отметим, всего в 2020 году свои знания проверят более 64 тысяч человек.

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Новости Беларуси. 26 июня абитуриентов ожидает испытание по русскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На него зарегистрировалось более 52 тысяч...
 
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