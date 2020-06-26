ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Добровольцы в России рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

26.06.2020 09:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Добровольцы в России рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Испытания вакцины от коронавируса проводят в настоящее время в России Минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, добровольцы рассказали о своем самочувствии, пишет газета «Красная Звезда».

По данным источника, участники испытаний из первой и второй групп хорошее.

За добровольцами наблюдают специалисты госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

Еще один участник испытаний – Николай – сообщил, что не заметил негативных изменений в самочувствии после получения вакцины.

Такие же ощущения описал и еще один доброволец – Юрий.

Тем временем анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ имени Бурденко Олега Чихляева добавила, что осложнений или побочных реакций у участников эксперимента не наблюдается, люди не жалуются на состояние здоровья.

Клинические испытания вакцины, разработанной экспертами НИЦ и Минобороны, в первой группе добровольцев (18 человек) начались 18 июня в госпитале Бурденко, а через пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент намерены завершить к концу июля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испытания вакцины от коронавируса проводят в настоящее время в России Минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени...
 
Новости дня
Новости
 
ЦТ по русскому языку пройдёт в Беларуси 26 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика