|
Добровольцы в России рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
26.06.2020 09:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Испытания вакцины от коронавируса проводят в настоящее время в России Минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, добровольцы рассказали о своем самочувствии,
По данным источника, участники испытаний из первой и второй групп хорошее.
За добровольцами наблюдают специалисты госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
Еще один участник испытаний – Николай – сообщил, что не заметил негативных изменений в самочувствии после получения вакцины.
Такие же ощущения описал и еще один доброволец – Юрий.
Тем временем анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ имени Бурденко Олега Чихляева добавила, что осложнений или побочных реакций у участников эксперимента не наблюдается, люди не жалуются на состояние здоровья.
Клинические испытания вакцины, разработанной экспертами НИЦ и Минобороны, в первой группе добровольцев (18 человек) начались 18 июня в госпитале Бурденко, а через пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент намерены завершить к концу июля.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испытания вакцины от коронавируса проводят в настоящее время в России Минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)