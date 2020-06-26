Добровольцы в России рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Источник материала: ОНТ

Испытания вакцины от коронавируса проводят в настоящее время в России Минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, добровольцы рассказали о своем самочувствии, пишет газета «Красная Звезда».

По данным источника, участники испытаний из первой и второй групп хорошее.

За добровольцами наблюдают специалисты госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

Еще один участник испытаний – Николай – сообщил, что не заметил негативных изменений в самочувствии после получения вакцины.

Такие же ощущения описал и еще один доброволец – Юрий.

Тем временем анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ имени Бурденко Олега Чихляева добавила, что осложнений или побочных реакций у участников эксперимента не наблюдается, люди не жалуются на состояние здоровья.

Клинические испытания вакцины, разработанной экспертами НИЦ и Минобороны, в первой группе добровольцев (18 человек) начались 18 июня в госпитале Бурденко, а через пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент намерены завершить к концу июля.

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