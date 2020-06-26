Источник материала: ОНТ

Крупная ирландская пивоварня пустила сотни тысяч кег с пивом на удобрение деревьев. Подробности сообщает Independent.

Бренд был вынужден удобрять пивом ели и ивы из-за ситуации с коронавирусом. На время карантина были закрыты пабы и бары, сваренное пиво нужно было куда-то девать. Пенный напиток был «отдан природе». Также пиво превращали в биогаз или отправляли на компостирование.

Начальник производства ирландской пивоварни признался, что этот отчаянный шаг доводит его до слез – слишком много пива так и не выпили из-за коронавирусного карантина.

Ранее сообщалось , что во Франции решили вылить десять миллионов литров пива.

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