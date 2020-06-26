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Ирландская пивоварня пустила сотни тысяч кег с пивом на удобрение деревьев
26.06.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Крупная ирландская пивоварня пустила сотни тысяч кег с пивом на удобрение деревьев. Подробности
Бренд был вынужден удобрять пивом ели и ивы из-за ситуации с коронавирусом. На время карантина были закрыты пабы и бары, сваренное пиво нужно было куда-то девать. Пенный напиток был «отдан природе». Также пиво превращали в биогаз или отправляли на компостирование.
Начальник производства ирландской пивоварни признался, что этот отчаянный шаг доводит его до слез – слишком много пива так и не выпили из-за коронавирусного карантина.
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Крупная ирландская пивоварня пустила сотни тысяч кег с пивом на удобрение деревьев. Подробности сообщает Independent. Бренд был вынужден удобрять пивом ели и ивы из-за...
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