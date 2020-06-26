Коронавирус в Беларуси: данные на 26 июня

Источник материала: ОНТ

В Беларуси на 26 июня выздоровели и выписаны 42 689 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Об этом информирует БЕЛТА.

Всего в республике были зарегистрированы 60 713 человек с подтвержденным COVID-19.

За все время распространения COVID-19 на территории страны проведено 939 524 теста. За этот период скончался 373 пациента с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.

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