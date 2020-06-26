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Коронавирус в Беларуси: данные на 26 июня
26.06.2020 15:36 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В Беларуси на 26 июня выздоровели и выписаны 42 689 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Об этом
Всего в республике были зарегистрированы 60 713 человек с подтвержденным COVID-19.
За все время распространения COVID-19 на территории страны проведено 939 524 теста. За этот период скончался 373 пациента с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси на 26 июня выздоровели и выписаны 42 689 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Об этом информирует БЕЛТА. Всего в республике были...
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