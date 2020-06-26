|
Первое белорусскоязычное издание Устава ООН показали в Минске
26.06.2020 20:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 75 лет назад в этот день на конференции в Сан-Франциско представители 50 стран подписали Устав ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди подписантов был и народный комиссар иностранных дел БССР Кузьма Киселев.
26 июня в Лошицком усадебно-парковом комплексе прошла церемония, посвященная юбилейной дате. Кстати, место было выбрано неслучайно.
В 1946-1947 годах в Лошицкой усадьбе располагалось первое представительство ООН в нашей стране (Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций). Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал сохранять принципы, закрепленные в Уставе ООН.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Также на церемонии было представлено первое в суверенной истории нашей страны белорусскоязычное издание Устава ООН. Сейчас оно доступно в интернете. Позднее бумажная версия издания будет передана в фонды Национальной библиотеки Беларуси и центральных библиотек страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 75 лет назад в этот день на конференции в Сан-Франциско представители 50 стран подписали Устав ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)