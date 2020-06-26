ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент пообщался с работниками Беларуськалия

26.06.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В городе шахтеров Президент ответил на вопросы трудового коллектива. Это ведь важно, когда твою программу развития на 7 лет вперед  поддерживают на высшем уровне. А новый завод, который буквально отвоевывает у грандов новую нишу на мировом рынке,  это результат дружбы двух лидеров: Беларуси и Китая. Горняки использовали момент по полной. Спросили и о масштабном - от стабильности в государстве до пандемии, но не забыли и о насущном - благоустройстве и развитии важного для страны региона. Как это было - знает Андрей Кривошеев

Государствообразующий Беларуськалий

Беларуськалий для нашей страны не просто бренд, трудовой коллектив и налоги. Это не просто градообразующее, это во многом государствообразующее предприятие - национальное достояние. Причем, как и Беларусь в целом, Беларуськалий ни на секунду не останавливает развитие. Только в прошлом году ввели в строй новый завод, а сегодня уже запланировали новую линию - цель отбить у конкурентов 5 % мирового рынка по НК удобрениям. Вот он по полтонны  нитрат калия. Уже готов на экспорт.

Этот проект родился в 2017. Вырос из белорусско-китайского партнерства. Скорость, с которой возвели,  впечатляет. Все - от генплана до первой тонны - за полтора года. Сама продукция для премиальных рынков Евросоюза, белорусы своими силами довели китайскую технологию до совершенства. Кстати, даже в выборе культур, для которых удобрения подходят, глубокий символизм.

Константин Потрываев, директор ОАО "Белкалий-Мигао": "И ориентируется наше удобрение на хлорофобные культуры. По-простому,  это те культуры, которые не принимают хлор. Для Беларуси  -  это картофель, для Китая - это рис. Т.е. получился и сплав интересов, и взаимное притяжение. Мы выпускаем продукцию, которая может быть реализована в Китае".

Мировые рынки и импортозамещение

Пока Китай закрыт из-за коронавируса, ключевые экспортные рынки -  это такие не похожие Казахстан, Греция, Марокко, Испания, Австралия и Перу. Завод решает и еще одну задачу - импортозамещение. Когда соседи закрылись на карантин и самоизоляцию,  именно этот завод спас урожай. 

Президент посещает Белкалий далеко не впервые. А ход переговоров с Поднебесной и стройки знает лучше многих местных управленцев. Оттого спрашивает о другом - мировые цены, рынки, социальная сфера и коллектив. Это сегодня важнее. 

Останавливаться Беларуськалий не собирается. Инвестиционная программа до 2027 года. Здесь и знаменитое Петриковское месторождение (его лично курирует Президент)  и менее известный Дарасинский рудник. Плюс вторая очередь НК завода. Большое дело затеяли в сложный момент, говорят в коллективе, но мы справимся, мы же шахтеры. 

Президент пообщался с работниками Беларуськалия


Машинист Дмитрий Серяков - горняк в четвертом поколении. На Урале трудились прадед и дед, шахтерскую династию подхватили отец Дмитрия и он сам, но уже в Солигорске. На четверых целый век общего трудового стажа. Как, бывая в Солигорске, можно не поговорить с такими героическими людьми. Президент использует возможность горняков поддержать и обнадежить.

Нет приватизации - да обновлению Конституции

Беларуськалий не просто национальное достояние,  это еще и актив мировой ценности, который прибавляет в цене каждый год. За последние 6 почти вдвое увеличилась добыча, а доля на мировом рынке выросла с 13 с половиной до 21 с лишним процента. Т.е. каждая пятая тонна в мире сегодня  наша. Ну как можно приватизировать или продать такой актив? 

Народные вопросы

А что волнует самих горняков? При стабильно работающем гиганте - дорога к даче и отдыху. 

Дорогу начнем с понедельника. Доведем до Микашевичей. Она нужна. С Гомеля до Бреста мы будем строить 4-полоску. За европейские деньги.

Еще один народный запрос - местная достопримечательность баня. Она - ровесница самого города и за такой срок морально и физически устарела. Как любитель настоящего пара Президент обещает: подумаем, как сделать современный центр, чтобы не просто пар, а здоровье, ценить которое заставила пандемия. Как и свободу без тотального карантина и остановленной экономики.

Еще один важный для заводчан вопрос - пенсионное неравенство. И-за пересчетов один и тот же стаж считают по-разному. Президент тут же поручает разобраться и исправить с 1 января, то есть - с нового бюджета. 

Устойчивость государства - ценность сквозь поколения

А вот вопрос на злобу дня - политический. Местное общество - продвинутое, даже на общении с гаджетами спросили - чего там Минск волнуется? И еще вопрос - про московский парад. Одно дело смотреть по телевизору или гаджету, а как он ощущался с самой Красной площади?

Президент пообщался с работниками Беларуськалия


Можно пытаться раскачать столицу на вирус, экономический кризис, майдан или интернет-холивар - информационную войну. Но с таким стержнем, как в Солигорске и еще в сотне городов - мастеров своего дела, у государства в целом есть национальный хребет и прививка от любой из четырех пандемий.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе шахтеров Президент ответил на вопросы трудового коллектива. Это ведь важно, когда твою программу развития на 7 лет вперед  поддерживают на высшем уровне. А...
 
Новости дня
Новости
 
Первое белорусскоязычное издание Устава ООН показали в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика