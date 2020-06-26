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Президент пообщался с работниками Беларуськалия
26.06.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ городе шахтеров Президент ответил на вопросы трудового коллектива. Это ведь важно, когда твою программу развития на 7 лет вперед поддерживают на высшем уровне. А новый завод, который буквально отвоевывает у грандов новую нишу на мировом рынке, это результат дружбы двух лидеров: Беларуси и Китая. Горняки использовали момент по полной. Спросили и о масштабном - от стабильности в государстве до пандемии, но не забыли и о насущном - благоустройстве и развитии важного для страны региона. Как это было - знает Андрей Кривошеев.
Государствообразующий БеларуськалийБеларуськалий для нашей страны не просто бренд, трудовой коллектив и налоги. Это не просто градообразующее, это во многом государствообразующее предприятие - национальное достояние. Причем, как и Беларусь в целом, Беларуськалий ни на секунду не останавливает развитие. Только в прошлом году ввели в строй новый завод, а сегодня уже запланировали новую линию - цель отбить у конкурентов 5 % мирового рынка по НК удобрениям. Вот он по полтонны нитрат калия. Уже готов на экспорт.
Этот проект родился в 2017. Вырос из белорусско-китайского партнерства. Скорость, с которой возвели, впечатляет. Все - от генплана до первой тонны - за полтора года. Сама продукция для премиальных рынков Евросоюза, белорусы своими силами довели китайскую технологию до совершенства. Кстати, даже в выборе культур, для которых удобрения подходят, глубокий символизм.
Константин Потрываев, директор ОАО "Белкалий-Мигао": "И ориентируется наше удобрение на хлорофобные культуры. По-простому, это те культуры, которые не принимают хлор. Для Беларуси - это картофель, для Китая - это рис. Т.е. получился и сплав интересов, и взаимное притяжение. Мы выпускаем продукцию, которая может быть реализована в Китае".
Мировые рынки и импортозамещениеПока Китай закрыт из-за коронавируса, ключевые экспортные рынки - это такие не похожие Казахстан, Греция, Марокко, Испания, Австралия и Перу. Завод решает и еще одну задачу - импортозамещение. Когда соседи закрылись на карантин и самоизоляцию, именно этот завод спас урожай.
Президент посещает Белкалий далеко не впервые. А ход переговоров с Поднебесной и стройки знает лучше многих местных управленцев. Оттого спрашивает о другом - мировые цены, рынки, социальная сфера и коллектив. Это сегодня важнее.
Останавливаться Беларуськалий не собирается. Инвестиционная программа до 2027 года. Здесь и знаменитое Петриковское месторождение (его лично курирует Президент) и менее известный Дарасинский рудник. Плюс вторая очередь НК завода. Большое дело затеяли в сложный момент, говорят в коллективе, но мы справимся, мы же шахтеры.
Машинист Дмитрий Серяков - горняк в четвертом поколении. На Урале трудились прадед и дед, шахтерскую династию подхватили отец Дмитрия и он сам, но уже в Солигорске. На четверых целый век общего трудового стажа. Как, бывая в Солигорске, можно не поговорить с такими героическими людьми. Президент использует возможность горняков поддержать и обнадежить.
Нет приватизации - да обновлению КонституцииБеларуськалий не просто национальное достояние, это еще и актив мировой ценности, который прибавляет в цене каждый год. За последние 6 почти вдвое увеличилась добыча, а доля на мировом рынке выросла с 13 с половиной до 21 с лишним процента. Т.е. каждая пятая тонна в мире сегодня наша. Ну как можно приватизировать или продать такой актив?
Народные вопросыА что волнует самих горняков? При стабильно работающем гиганте - дорога к даче и отдыху.
Дорогу начнем с понедельника. Доведем до Микашевичей. Она нужна. С Гомеля до Бреста мы будем строить 4-полоску. За европейские деньги.
Еще один народный запрос - местная достопримечательность баня. Она - ровесница самого города и за такой срок морально и физически устарела. Как любитель настоящего пара Президент обещает: подумаем, как сделать современный центр, чтобы не просто пар, а здоровье, ценить которое заставила пандемия. Как и свободу без тотального карантина и остановленной экономики.
Еще один важный для заводчан вопрос - пенсионное неравенство. И-за пересчетов один и тот же стаж считают по-разному. Президент тут же поручает разобраться и исправить с 1 января, то есть - с нового бюджета.
Устойчивость государства - ценность сквозь поколенияА вот вопрос на злобу дня - политический. Местное общество - продвинутое, даже на общении с гаджетами спросили - чего там Минск волнуется? И еще вопрос - про московский парад. Одно дело смотреть по телевизору или гаджету, а как он ощущался с самой Красной площади?
Можно пытаться раскачать столицу на вирус, экономический кризис, майдан или интернет-холивар - информационную войну. Но с таким стержнем, как в Солигорске и еще в сотне городов - мастеров своего дела, у государства в целом есть национальный хребет и прививка от любой из четырех пандемий.
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В городе шахтеров Президент ответил на вопросы трудового коллектива. Это ведь важно, когда твою программу развития на 7 лет вперед поддерживают на высшем уровне. А...
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