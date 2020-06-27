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Президент рассказал, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад и сколько в Беларуси «тяжелых» пациентов
27.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время общения с трудовым коллективом «Беларуськалия» Александр Лукашенко рассказал, что Минская область по заболеваемости коронавирусом следом за Витебском и Минском пошла вниз.
— Мы меньше смотрим на тестирование людей, потому что тесты абсолютно не информативны, а смотрим на пневмонии. Любой вирус, этот тоже, действует на легкие, поэтому смотрим на пневмонии. Там сразу видим, есть вирус или нет, и лечим этих людей, — сказал Александр Лукашенко.
Президент привел пример: если раньше аппараты ИВЛ были задействованы на 9−10%, то сейчас на семь. «Тяжелых» пациентов в Беларуси сейчас 1100 человек, сообщают белорусские СМИ.
Лукашенко также рассказал, что в период пандемии ходит в баню каждый день.
— Да, я скажу откровенно, что я в баню практически во время пандемии хожу каждый день. Вчера тренировка была, после тренировки с сыном пошли в баню. Сегодня после этой жары вечером тоже надо немножко пропариться. Поэтому практически каждый день. Для меня это норма жизни, —
Напомним, Лукашенко и раньше
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Президент рассказал, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад и сколько в Беларуси «тяжелых» пациентов
Лукашенко также рассказал, что в период пандемии ходит в баню каждый день.
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