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Президент рассказал, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад и сколько в Беларуси «тяжелых» пациентов

27.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время общения с трудовым коллективом «Беларуськалия» Александр Лукашенко рассказал, что Минская область по заболеваемости коронавирусом следом за Витебском и Минском пошла вниз.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы меньше смотрим на тестирование людей, потому что тесты абсолютно не информативны, а смотрим на пневмонии. Любой вирус, этот тоже, действует на легкие, поэтому смотрим на пневмонии. Там сразу видим, есть вирус или нет, и лечим этих людей, — сказал Александр Лукашенко.

Президент привел пример: если раньше аппараты ИВЛ были задействованы на 9−10%, то сейчас на семь. «Тяжелых» пациентов в Беларуси сейчас 1100 человек, сообщают белорусские СМИ.

Лукашенко также рассказал, что в период пандемии ходит в баню каждый день.

— Да, я скажу откровенно, что я в баню практически во время пандемии хожу каждый день. Вчера тренировка была, после тренировки с сыном пошли в баню. Сегодня после этой жары вечером тоже надо немножко пропариться. Поэтому практически каждый день. Для меня это норма жизни, — сказал президент и пообещал решить вопрос со строительством нового современного банного комплекса в Солигорске.

Напомним, Лукашенко и раньше говорил, что спасаться от коронавируса помогает баня, потому что «китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 не выдерживает».

 
Теги: Витебск
 
 
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Лукашенко также рассказал, что в период пандемии ходит в баню каждый день.
 
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