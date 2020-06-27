Для тех, кто собирается на дачу. 10 книг для легкого чтения

Источник материала: Tut.by

Коронавирус, увы, пока еще с нами, но это не повод лишать себя отпуска — как минимум дачного. А значит, не лишними будут хорошие книги. Очевидные хиты сезона — «Институт» Стивена Кинга, «Заветы» Маргарет Этвуд, «И повсюду тлеют пожары» Селесты Инг, экранизацией которой сейчас все увлечены, «Там, где раки поют» Делии Оуэнс — роман, который уже схватила Риз Уизерспун, а значит, можно начинать ждать новый сериальный хит.

На что еще можно обратить внимание?

«Нормальные люди», Салли Руни





Долгожданный русский перевод романа молодой ирландской писательницы Салли Руни, которую уже окрестили «Сэлинджером для миллениалов», а The New Yorker даже назвал ее «первым великим романистом нового тысячелетия».

История завязана на отношениях двух современных подростков эпохи мессенджеров и социальных сетей — Коннелла и Марианны, которые учатся в одном классе, но практически не общаются. В школе Коннелл душа компании, один из самых популярных парней, звезда футбольной команды, а Марианна — замкнутая одиночка, поддерживающая отношения по большей части с книгами. В реальной жизни все иначе: она из очень состоятельной семьи, а он из бедной, его мать уборщица в особняке Марианны.

Даже если вы не любите романы взросления, стоит полюбопытствовать, отчего все так помешались на Салли Руни и уже не один год пророчат ей «Букера», хотя дальше лонг-листа она пока не продвинулась.

Посмотреть: сериал «Нормальные люди».

Почитать похожее: первый роман Салли Руни «Разговоры с друзьями» (обещают скоро выпустить).

«Защищая Джейкоба», Уильям Лэндей





Эндрю Барбер — первый заместитель окружного прокурора в престижном пригороде Бостона. И когда мальчика, который учился в одной школе с его сыном Джейкобом, находят убитым, Эндрю полон решимости найти виновного. Однако серьезная улика указывает на то, что убийцей может оказаться Джейкоб. Отстраненный от следствия, Эндрю готов пойти на все, лишь бы доказать, что его единственный сын никого не убивал. Отныне для него и его жены Лори существует лишь одна цель — защита Джейкоба.

Все, как мы любим — респектабельный американский пригород, добропорядочные гладко причесанные семьи, убийство, расследование, судебный процесс. Больше драма, чем детектив, о том, на что готовы пойти родители ради своего ребенка, но интрига сохраняется до самого конца.

Посмотреть: сериал «Защищая Джейкоба».

Почитать похожее: «Почти нормальная семья» Маттиаса Эдвардссона.

«Серебряная дорога», Стина Джексон





Три года назад его дочь Лина пропала. Три года он скитается по Серебряной дороге, надеясь найти если не дочь, то хотя бы утешение. Лелле устал от затянувшихся поисков, но он уже не в силах остановиться. Воспоминания, чувство вины и дорога гонят его вперед. Мея — ровесница пропавшей Лины, она пока не знает Лелле. Но совсем скоро их судьбы странным образом пересекутся. На той самой северной магистрали, которая петляет среди поросших лесом гор, объединяя всю Швецию, на Серебряной дороге.

Редкий случай, когда скандинавский триллер оказывается вовсе не триллером с кровищей и «расчлененкой», а, скорее, психологическим нуаром. Никакой горы трупов, а лишь несколько глубоко несчастных людей — мужчина, не желающий смириться с потерей дочери, и молодая девушка, вынужденная скитаться с матерью.

Почитать похожее: «Опередить дьявола» Мо Хайдер.

«Сила», Наоми Алдерман





Еще один нашумевший роман, получивший литературную премию BaileysWomen’sPrize, «Рассказ служанки» новой эпохи. Основан он на одном фантастическом допущении: женщины неожиданно приобретают суперспособность и становятся физически сильнее мужчин.

Автор предлагает нам представить, как, исходя из этого, меняется мир: представления о гендере, силе, слабости, правах, обязанностях и приличиях, структура власти и геополитические расклады. Станет ли мир лучше? Это роман о природе власти и о том, что она делает с людьми, о природе насилия. Возможно ли изменить мир так, чтобы из него ушло насилие как таковое, или оно — составляющая природы человека?

Роман иногда называют феминистическим, но, цитируя переводчицу книги Анастасию Грызунову, «феминизм — это про всеобщее равноправие и баланс: власть должна распределяться равно, ничьи интересы не должны превалировать, никто никого не эксплуатирует, и это не должно зависеть от того, кто физически сильнее. Алдерман говорит простую вещь: «Посмотрите, в каком положении оказываются мужчины в вымышленном мире, где женщины физически сильнее и поэтому обладают неограниченной властью. Так вот, ребятки, женщины находятся именно в этом положении прямо сейчас, в реальном мире, где мы живем сегодня».

Посмотреть: сериал «Сила» (пока не вышел).

Почитать похожее: «Голос» Кристины Далчер.

«Кризис самоопределения», Бен Элтон





Сатирический роман об «эпохе оскорбленных», в которую мы живем. Мы и не заметили, как миллионы людей начали круглосуточно выяснять отношения, обижаться на то и на это, оскорбляться по поводу, без повода и просто для удовольствия. В социальных сетях нынче сплошное кровопролитие. Сдвинув время всего на несколько лет вперед, Элтон моделирует возможное развитие событий в Британии в ближайшем будущем, и, по его версии, кровопролитие запросто может выплеснуться из проводов на тротуары. Скотленд-Ярд, референдум по выходу Англии из состава Королевства, международные махинации и вмешательства в дела суверенных демократий, все цвета спектра гендерной радуги, metoo, убийства, самоубийства, интернет, телевидение — вот лишь немногие хештеги, по которым запомнится этот роман.

Книга наверняка понравится тем, кто возмущается приговором Вайнштейну, не поддерживает лозунги «Жизни черных важны», раздражается от обилия флешмобов и избытка толерантности.

Отдельно стоит отметить перевод Шаши Мартыновой со всеми этими сегодняшними «такое», «негативненько», «нуачо».

Почитать похожее: «Срединная Англия» Джонатана Коу.

«Скажи мне все», Камбрия Брокман





Главная героиня Малин поступает на первый курс престижного колледжа Хоторн и попадает в компанию «золотой молодежи». Здесь общаются лишь с себе подобными — веселыми и богатыми отпрысками состоятельных семей. Здесь закладываются будущие связи. Поэтому Малин крайне важно, чтобы никто не узнал ее секреты, прошлые и настоящие. «Притворяйся», — прошептал ей отец, привезя ее в колледж. Притворяйся хорошей и правильной. Дружелюбной и искренней. Заводи друзей. И пусть никто никогда не узнает, какая ты есть на самом деле…

Роман сравнивают со знаменитой «Тайной историей» Донны Тартт. Престижный колледж, гуманитарные науки, компания друзей, живущая отдельно от остальных студентов. В начале романа нам дают понять, что выжили не все, и повествование постепенно начинает подводить нас к трагедии.

Почитать похожее: «Мертвые возвращаются?..» Таны Френч.

«Поэт», Майкл Коннелли





Майкл Коннелли больше известен детективной серией о полицейском Гарри Босхе, по которой снят сериал «Босх». Здесь же главный герой — криминальный репортер Джек Макэвой, чей брат-полицейский внезапно кончает жизнь самоубийством. Джек начинает копать и постепенно распутывает ниточку целой серии убийств маньяка, оставляющего возле трупов стихи Эдгара Алана По, которые ошибочно принимали за предсмертные записки. Репортер, заручившись поддержкой ФБР, вступает в борьбу с гениальным преступником.

Это не совсем новинка, но его только-только переиздали — отличный повод вспомнить отличный детектив. Есть и продолжение — под названием «Теснина».

Посмотреть: сериал «Босх».

«Аспект дьявола», Крейг Рассел

«Во имя справедливости» Джона Катценбаха.

У Крейга Рассела есть неплохая серия маньячных триллеров о детективе Йене Фабеле, но здесь он решил перенести привычный сюжет в не совсем привычные декорации.

1935-й год. Воздух уже отравлен ожиданием предстоящей войны. Но в окрестностях Праги в средневековом замке дремлет не меньшее зло. В нем заключена «Шестерка дьявола» — убийцы, прославившегося своей жестокостью. Молодой психиатр, ученик легендарного К. Юнга, Виктор Косарек приезжает в лечебницу в надежде раскрыть природу зла и обнаружить у этих пациентов аспект дьявола. Тем временем Прагу потрясает череда жестоких убийств, совершенных маньяком, известным как «Кожаный фартук». Виктор пытается связать эти убийства и темные секреты своих пациентов. Но, возможно, тут замешан сам дьявол.

Почитать похожее: «1793. История одного убийства» Никласа Натт-о-Дага.

«Ловушка для ворона», Энн Кливз





Шотландская писательница Энн Кливз пишет в жанре, максимально приближенном к классическим английским детективам с неспешным повествованием, где вы не найдете ни маньяков, ни горы трупов. Ранее на русском выходил лишь один ее роман — «Вороново крыло». «Ловушка для ворона» — первая книга цикла о детективе Вере Стенхоуп.

В центре внимания писательницы три очень не похожие друг на друга женщины — Рэйчел, Энн и Грейс. Им сложно найти общий язык, но они вынуждены провести несколько недель в одном доме на зеленых холмах и ветреных пустошах Северной Англии, проверяя местность, предназначенную для разработки, на наличие редких экземпляров растений и животных. Работу прерывает убийство одной из них. Приехавшая расследовать дело детектив Вера Стенхоуп не хочет, чтоб они покидали дом в холмах: она верит, что убийца еще вернется и его проще ловить на живца.

Посмотреть: сериал «Вера».

«Светила», Элеанор Каттон

«Кто убил Оливию Коллинз?» Джо Спейна.





Добро пожаловать в Новую Зеландию в самый разгар золотой лихорадки. Двенадцать человек, включая священника, аптекаря, издателя местной газеты, двух китайцев и туземца-маори, сходятся в задней комнате захудалой гостиницы обсудить несколько таинственных происшествий, в которые они оказались впутаны: бесследно исчез фантастически удачливый юноша, которому принадлежит львиная доля местных участков, в хижине умершего той же ночью бедного старателя обнаружился огромный золотой клад. В этом романе чего только нет: кораблекрушения, контрабандное золото, шантаж, несчастная любовь, месть, мошенничество, спиритические сеансы и потерянные состояния…

Получив в 2013 году Букеровскую премию за роман «Светила», двадцативосьмилетняя Элеанор Каттон стала самым молодым лауреатом в истории премии.

Роман к новинкам не отнесешь, но хороший повод напомнить о нем — выход одноименного сериала с Евой Грин в главной роли.

Посмотреть: сериал «Светила».

Почитать похожее: «Последняя ночь у Извилистой реки» Джона Ирвинга.