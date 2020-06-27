|
Белорусская антидопинговая лаборатория подала заявку на аккредитацию в WADA
27.06.2020 09:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская антидопинговая лаборатория подала заявку на аккредитацию в WADA (Всемирное антидопинговое агентство).
Заявка уже находится на рассмотрении в Канаде, сообщили в
Предварительное решение должно было быть вынесено в мае, но из-за пандемии коронавируса сроки были перенесены.
Всемирное антидопинговое агентство - независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская антидопинговая лаборатория подала заявку на аккредитацию в WADA (Всемирное антидопинговое агентство).
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)