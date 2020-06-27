Источник материала: Tribuna.com

Белорусская антидопинговая лаборатория подала заявку на аккредитацию в WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

Заявка уже находится на рассмотрении в Канаде, сообщили в «Панораме» на «Беларусь 1».

Предварительное решение должно было быть вынесено в мае, но из-за пандемии коронавируса сроки были перенесены.

Всемирное антидопинговое агентство - независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК).

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