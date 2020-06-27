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Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса

27.06.2020 09:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, журналистов не допускали к победителям и призерам соревнований, сообщили в «Панораме» на «Беларусь 1».

Отметим, что в футбольном чемпионате Беларуси такие ограничения не вводились.

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 60713 (+331 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 42689 (+1241) человек выздоровели и 373 умерли (+6 за сутки).

I этап Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ проходит в Заславле с 25 по 28 июня.

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Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса.
 
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