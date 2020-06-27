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Врач оценил угрозу заражения коронавирусом во время купания
27.06.2020 11:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Крымский врач Антон Эльстер, который лечил первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил риск инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха, об этом он рассказал в интервью «
Специалист подчеркнул, что заразиться вирусом можно во время купания.
Поэтому врач посоветовал всем отдыхающим на пляже сохранять дистанцию в полтора-два метра.
Фото: БЕЛТА
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Крымский врач Антон Эльстер, который лечил первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил риск инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха, об этом он...
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