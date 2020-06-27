Врач оценил угрозу заражения коронавирусом во время купания

Источник материала: ОНТ

Крымский врач Антон Эльстер, который лечил первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил риск инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха, об этом он рассказал в интервью « Парламентской газете ».

Специалист подчеркнул, что заразиться вирусом можно во время купания.

Поэтому врач посоветовал всем отдыхающим на пляже сохранять дистанцию в полтора-два метра.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram