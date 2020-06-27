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Врач оценил угрозу заражения коронавирусом во время купания

27.06.2020 11:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач оценил угрозу заражения коронавирусом во время купания

Крымский врач Антон Эльстер, который лечил первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил риск инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха, об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

Специалист подчеркнул, что заразиться вирусом можно во время купания.

Поэтому врач посоветовал всем отдыхающим на пляже сохранять дистанцию в полтора-два метра.

Фото: БЕЛТА

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Крымский врач Антон Эльстер, который лечил первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил риск инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха, об этом он...
 
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