Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шевцов: Стабильность, которая у нас сейчас есть, дорого стоит и очень быстро ломается "Самое главное сейчас - не поддаваться провокациям. А некоторые вбросы на просторах интернета ни что иное как провокация и есть. Помните, сколько вначале было...

"Самое главное сейчас - не поддаваться провокациям. А некоторые вбросы на просторах интернета ни что иное как провокация и есть. Помните, сколько вначале было абсолютно фейковых, лживых статей про коронавирус, с абсурдными рекомендациями, в лучшем случае чтобы рейтинг странички поднять. Что в той ситуации, что сегодня мы должны думать своей головой и понимать, что стабильность, которая у нас сейчас есть, дорого стоит и очень быстро ломается. Ни одна революция, к сожалению, ни к чему хорошему не привела. Ни один здравомыслящий человек не захочет, чтобы у него в семье, где стабильность и взаимопонимание, был раздрай. Давайте экстраполируем это и на страну: кому надо, чтобы она развалилась? Кто этого ждет? От нас зависит наше будущее. Надо четко понимать, чего мы хотим", - сказал председатель Белорусской ассоциации врачей, главврач 1-й минской клинической больницы Дмитрий Шевцов.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите