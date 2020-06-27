ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Шевцов: Стабильность, которая у нас сейчас есть, дорого стоит и очень быстро ломается

27.06.2020 12:51 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Самое главное сейчас - не поддаваться провокациям. А некоторые вбросы на просторах интернета ни что иное как провокация и есть. Помните, сколько вначале было абсолютно фейковых, лживых статей про коронавирус, с абсурдными рекомендациями, в лучшем случае чтобы рейтинг странички поднять. Что в той ситуации, что сегодня мы должны думать своей головой и понимать, что стабильность, которая у нас сейчас есть, дорого стоит и очень быстро ломается. Ни одна революция, к сожалению, ни к чему хорошему не привела. Ни один здравомыслящий человек не захочет, чтобы у него в семье, где стабильность и взаимопонимание, был раздрай. Давайте экстраполируем это и на страну: кому надо, чтобы она развалилась? Кто этого ждет? От нас зависит наше будущее. Надо четко понимать, чего мы хотим", - сказал председатель Белорусской ассоциации врачей, главврач 1-й минской клинической больницы Дмитрий Шевцов.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
Есть чем поделиться? Пишите сюда    
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Самое главное сейчас - не поддаваться провокациям. А некоторые вбросы на просторах интернета ни что иное как провокация и есть. Помните, сколько вначале было...
 
Новости дня
Новости
 
«Детей к ней водили со всего города». В Минске за два дня «сгорела» учительница начальных классов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика