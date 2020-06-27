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В Беларуси более 61 тысячи зараженных коронавирусом
27.06.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси зарегистрированы 61 тысяча 95 случаев COVID-19,
Зарегистрированы 61 095 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 959 тысяч 880 тестов.
Выздоровели и выписаны 44 126 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, с начала пандемии умерли 377 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко
Глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев
В Минздраве Беларуси
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В Беларуси зарегистрированы 61 тысяча 95 случаев COVID-19
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