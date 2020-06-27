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В Беларуси более 61 тысячи зараженных коронавирусом

27.06.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси зарегистрированы 61 тысяча 95 случаев COVID-19, сообщает 27 июня Минздрав в телеграм-канале.


Фото: pixabay.com

Зарегистрированы 61 095 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 959 тысяч 880 тестов.

Выздоровели и выписаны 44 126 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, с начала пандемии умерли 377 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Минская область по заболеваемости коронавирусом следом за Витебском и Минском пошла вниз. По словам президента, раньше аппараты ИВЛ были задействованы на 9−10%, сейчас — на семь.

Глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев рекомендует по-прежнему соблюдать респираторный этикет, гигиену рук, физическое дистанцирование, в местах, где это невозможно, носить маски.

В Минздраве Беларуси не исключают возможность второй волны COVID-19. Но министр здравоохранения Владимир Караник надеется, что накопленный опыт пойдет на пользу, поэтому система здравоохранения будет к новой волне готова гораздо лучше, чем к первой.

По расчетам белорусских ученых, к ситуации, когда каждый день будет чуть более 10 новых случаев, Беларусь должна прийти лишь в самом конце лета. Например, математическая модель показала, что 31 августа может быть зарегистрировано 12 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших превысит 68 тысяч.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Беларуси зарегистрированы 61 тысяча 95 случаев COVID-19
 
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