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Коронавирус в Беларуси: данные на 27 июня
27.06.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Минздрав обновил статистику распространения коронавируса в Беларуси. На 27 июня в стране зарегистрировано 44 126 выздоровевших после COVID-19 пациентов.
Зарегистрировано 61 095 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 959 880 тестов.
За весь период распространения инфекции умерли 377 пациентов с коронавирусом и рядом хронических заболеваний.
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Минздрав обновил статистику распространения коронавируса в Беларуси. На 27 июня в стране зарегистрировано 44 126 выздоровевших после COVID-19 пациентов....
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