Коронавирус в Беларуси: данные на 27 июня

Источник материала: ОНТ

Минздрав обновил статистику распространения коронавируса в Беларуси. На 27 июня в стране зарегистрировано 44 126 выздоровевших после COVID-19 пациентов.

Зарегистрировано 61 095 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 959 880 тестов.

За весь период распространения инфекции умерли 377 пациентов с коронавирусом и рядом хронических заболеваний.

Фото: pexels

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