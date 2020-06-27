Какие летние фестивали уже точно отменены в этом году, а какие состоятся? Вот полный список

Источник материала: Tut.by

Последний месяц AFISHA.TUT.BY следит за тем, как один за другим переносятся крупные белорусские фестивали, запланированные на лето. Решили собрать актуальную информацию в одном месте. Рассказываем, какие из летних фэстов все-таки пройдут, а на какие зрители смогут попасть в лучшем случае в следующем году. Спойлер: большинство все-таки переносится.

Фестивали, которые перенесены на 2021 год



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Один из главных фестивалей этого лета «Рок за Бобров» в этом году не состоится. Его переносят с 1 августа 2020-го на следующий год. Он пройдет 7 августа 2021 года. Место остается прежним — аэродром Липки. Все артисты, которые должны были выступить в этом году, подтвердили свое участие в фестивале следующего года. Это группы «Звери», «Порнофильмы», Noize MC, Louna, «Пошлая Молли» и «J:Морс». Более того, к ним присоединятся Little Big.

— Когда в стране продолжается борьба с коронавирусом, у нас нет права делать самый массовый билетный музыкальный фестиваль Беларуси и игнорировать рекомендации медиков и эпидемиологов. Мы не можем позволить себе подвергать риску здоровье десятков тысяч человек, — комментируют представители фестиваля.

Когда: 7 августа 2021 года

Где: аэродром Липки

Сколько: от 39 рублей Купить билет



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Недавно стало известно, что один из крупнейших в Беларуси музыкальных фестивалей Viva Braslav Open Air перенесен на следующий год. Он должен был пройти в Браславе 24 и 25 июля 2020 года, в числе хедлайнеров были заявлены певица Zivert, группа ЛСП, дуэт Bassjackers, музыканты Monatik и Matrang.

Новые даты фестиваля: 23 и 24 июля 2021 года. Все билеты, купленные на этот год, будут действительны в следующем. Кроме того, организаторы пообещали приложить все усилия, чтобы сохранить весь лайн-ап этого года и дополнить его новыми именами.

Новая дата: 23 и 24 июля 2021 года

LIDBEER



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Точно не состоится в этом году и музыкальный фестиваль LIDBEER-2020, который обычно проводится в Лиде в первой декаде сентября. Это первый крупный фестиваль, который перенесли в Беларуси из-за COVID-19 еще в середине мая.

К слову, дату фестиваля и лайн-ап этого года не объявляли, как и не запускали билеты в продажу. Новые даты мероприятия пока не определены.

Новая дата: уточняется



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Арт-пикник Freaky Summer Party (FSP) должен был пройти 25 и 26 июля, но его перенесли на следующий год. Вот новые даты мероприятия: 24 и 25 июля 2021-го. На страницах FSP в соцсетях написано , что, как бы организаторам не хотелось «почиллить» с гостями в июле, ситуация с коронавирусом в мире диктует свои правила.

Новая дата: 24 и 25 июля 2021 года



Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Гастрономический фестиваль Vulitsa Ezha должен был пройти в ботаническом саду 13 и 14 июня, но в конце концов в эти даты его отменили. Возможно, в этом году он все-таки состоится , но только в том случае, если коронавирус отступит, и уже в конце лета — 22 и 23 августа.

Возможная новая дата: 22 и 23 августа 2020 года



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Крупный музыкальный фестиваль «Stereo Weekend с Новым радио» в ботаническом саду в этом году не состоится. На нем должны были выступать певицы MANIZHA и Alina Pash, а также группа «Бумбокс». Он перенесен с 18 и 19 июля 2020 года на 10 и 11 июля 2021 года. Все билеты, ранее приобретенные на фестиваль в 2020 году, будут действительны и на Stereo Weekend 2021.

Новая дата: 10 и 11 июля 2021 года



Фото: charea.spravafestival.by

Пожалуй, самый аутентичный белорусский опен-эйр — фестиваль SPRAVA — должен был пройти в выходные с 7 по 9 августа в деревне Белая церковь. Но он будет перенесен на следующий год. Во-первых, в связи с эпидемиологической ситуацией, во-вторых с тем, что даты фэста попали на президентские выборы. Организаторы сообщают:

— У нас не хватает материального ресурса на запланированные на этот год мероприятия, но кое-что мы сделать все же собираемся. Планируем серию бесплатных мероприятий в августе и расскажем подробнее чуть позже, в какие даты можно будет присоединиться онлайн.

Если вы уже успели приобрести билеты, то сможете их вернуть: в течение двух недель станет известно, как это сделать. Если вы их не вернете, то сможете воспользоваться ими в 2021 году.

Новая дата: уточняется



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Фестиваль Top Fest 2020 должен был пройти в Беларуси впервые: он был запланирован на 27 июня в Лошицком парке. В лайн-апе числились Леша Свик, MARUV, Jony, GAYAZOV$ BROTHER$ и Фогель. Однако в этом году мероприятие не состоится. Недавно организаторы фэста сообщили о переносе на начало июня 2021 года (точную дату обещают назвать в ближайшее время). Все билеты остаются действительными на следующий год.

Новая дата: начало июня 2021 года (уточняется)

Фестивали, которые пока планируют провести в 2020 году



Фото: TUT.BY

По информации от организаторов на данный момент, фестиваль The Vёska все еще в силе. Мероприятие запланировано на 29 августа в 10 километрах от Минска — деревне Озерцо. Среди исполнителей заявлена Земфира, белорусские коллективы Nizkiz, SHUMA, «Молчат дома» и другие. Почитать о музыкантах подробнее можно тут .

А вот британская инди-группа Foals, заявленная как один из хедлайнеров феста, не сможет приехать в Беларусь этим летом. Группа приняла решение перенести европейский тур на следующий год. В Минске она выступит 25 мая 2021 года с сольным концертом.

Когда: 29 августа, с 14.00

Где: д. Озерцо

Сколько: 40 рублей Купить билет



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Переносить «Славянский базар» на следующий год организаторы не планируют . В этот раз международный конкурс пройдет в формате open air, только не с 13 по 21 июля, как первоначально планировалось, а с 16 по 20 июля. По словам директора фестиваля, «Славянский базар» в Витебске станет самым крупным open air Европы.

Когда: 16-20 июля 2020 года

Где: Летний амфитеатр в Витебске

Сколько: от 13 рублей Программу и билеты вы найдете тут



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Фестиваль белорусской культуры и фолк-музыки будет проводиться, но не три дня, как было запланировано, а только один — вечером 27 июня, с субботы на воскресенье. Из-за коронавируса лайн-ап немного поредел: группы из-за границы выступить на фесте не смогут. Зато вот эти коллективы выступят: Pragnavit, Goryn, Relikt, Znich & Rutvica. Хедлайнеры и остальные музыканты приедут на фестиваль в 2021 году. Разместиться можно будет в палаточном городке.



Фото: vk.com/gold_night_fest

Музыкальный фестиваль Gold Night , который планировалось провести в Борисове 20 июня, по информации на сегодня, перенесен на 14 августа этого же года. Лайн-ап очень разношерстный — от Клавы Коки, #2Маши и Ольги Серябкиной до звезд из 1990-х: группы «Комиссар», Виктора Салтыкова и Lian Ross.

Когда: 14 августа 2020 года

Где: г. Борисов, ул. Гагарина (остановочный пункт «Чехова»)

Сколько: от 43 рублей Купить билет

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