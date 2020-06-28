Лукашенко пожелал выпускникам вузов сберечь свою страну и традиции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в Минске на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, пожелал вчерашним студентам сберечь страну, передает БЕЛТА .

«Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного – сберечь свою страну. Суверенитет – не абстрактное понятие. Это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей», – сказал белорусский лидер, добавив, что это позволит нации жить самостоятельно, не оглядываясь на Восток или Запад.

Президент также призвал сохранять добрые традиции, одной из которых является в частности Республиканский бал выпускников.

«Когда есть традиции, тогда мы имеем право называть себя народом. Если нет традиций – мы не народ. Я уверен, что вы можете сделать это. Сделайте это, пожалуйста. И нашей родной Беларусью, которую вы сохраните и сделаете еще более красивой и сильной, будут гордиться наши потомки», – заявил Лукашенко.

По словам главы государства, он рад тому, что многие выпускники включены в реальную жизнь, уже состоялись как молодые ученые, педагоги, врачи, производственники. Особые слова признательности Лукашенко адресовал выпускникам медицинских вузов, которые в условиях пандемии коронавируса проявили себя настоящими профессионалами.

«В борьбе за здоровье человека смело, плечом к плечу встали рядом со своими старшими коллегами. В сложный период показали, что отечественное здравоохранение, жизнь и здоровье людей, будущее страны, как и прежде, будут в надежных руках», – отметил белорусский лидер.