ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко пожелал выпускникам вузов сберечь свою страну и традиции

28.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в Минске на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, пожелал вчерашним студентам сберечь страну, передает БЕЛТА.

«Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного – сберечь свою страну. Суверенитет – не абстрактное понятие. Это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей», – сказал белорусский лидер, добавив, что это позволит нации жить самостоятельно, не оглядываясь на Восток или Запад.

Президент также призвал сохранять добрые традиции, одной из которых является в частности Республиканский бал выпускников.

«Когда есть традиции, тогда мы имеем право называть себя народом. Если нет традиций – мы не народ. Я уверен, что вы можете сделать это. Сделайте это, пожалуйста. И нашей родной Беларусью, которую вы сохраните и сделаете еще более красивой и сильной, будут гордиться наши потомки», – заявил Лукашенко.

По словам главы государства, он рад тому, что многие выпускники включены в реальную жизнь, уже состоялись как молодые ученые, педагоги, врачи, производственники. Особые слова признательности Лукашенко адресовал выпускникам медицинских вузов, которые в условиях пандемии коронавируса проявили себя настоящими профессионалами.

«В борьбе за здоровье человека смело, плечом к плечу встали рядом со своими старшими коллегами. В сложный период показали, что отечественное здравоохранение, жизнь и здоровье людей, будущее страны, как и прежде, будут в надежных руках», – отметил белорусский лидер.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси выступил на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования.
 
Новости дня
Новости
 
Выздоровели более 45 тысяч пациентов. Статистика по коронавирусу в Беларуси на 28 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика