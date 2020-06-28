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Коронавирус в Беларуси: за сутки умерли 6 пациентов
29.06.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По состоянию на 28 июня в стране зафиксировано 61 тысяча 475 случаев заражения коронавирусом. За сутки прибавилось 380 новых инфицированных.
Об этом сообщает телеграм-канал министерства здравоохранения Беларуси.
Всего сделано тестов 979 тысяч 800. Умерло от коронавируса 383 человека – за сутки 6 новых смертей.
Выписались из больниц 45 тысяч 27 пациентов с ранее подтвержденным Covid-19.
27 июня сообщалось о 382 новых случаях заражения коронавирусом и о 4 смертях.
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По состоянию на 28 июня в стране зафиксировано 61 тысяча 475 случаев заражения коронавирусом. За сутки прибавилось 380 новых инфицированных. Об этом сообщает...
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