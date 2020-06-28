Коронавирус в Беларуси: за сутки умерли 6 пациентов

По состоянию на 28 июня в стране зафиксировано 61 тысяча 475 случаев заражения коронавирусом. За сутки прибавилось 380 новых инфицированных.

Об этом сообщает телеграм-канал министерства здравоохранения Беларуси.

Всего сделано тестов 979 тысяч 800. Умерло от коронавируса 383 человека – за сутки 6 новых смертей.

Выписались из больниц 45 тысяч 27 пациентов с ранее подтвержденным Covid-19.

27 июня сообщалось о 382 новых случаях заражения коронавирусом и о 4 смертях.