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Выздоровели более 45 тысяч пациентов. Статистика по коронавирусу в Беларуси на 28 июня

28.06.2020 17:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минздрав обновил данные по заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 28 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц более 45 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз.

По результатам лабораторной диагностики с положительным тестом зарегистрированы 61 475 человек.

Олег Руммо: за три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно за три года

Количество проведенных исследований на COVID приближается к миллиону. Отметим, что в последние дни число новых случаев заражений снижается.

Выздоровели более 45 тысяч пациентов. Статистика по коронавирусу в Беларуси на 28 июня

К сожалению, иногда вирус оказывается сильнее. С момента вспышки заболевания на территории страны спасти не удалось 383 пациента, у которых коронавирусная инфекция протекала на фоне ряда хронических заболеваний.

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Новости Беларуси. Минздрав обновил данные по заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 28 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из...
 
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Коронавирус в Беларуси: Минздрав рассказал о ситуации на 28 июня
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