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Выздоровели более 45 тысяч пациентов. Статистика по коронавирусу в Беларуси на 28 июня
28.06.2020 17:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минздрав обновил данные по заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 28 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц более 45 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз.
Количество проведенных исследований на COVID приближается к миллиону. Отметим, что в последние дни число новых случаев заражений снижается.
К сожалению, иногда вирус оказывается сильнее. С момента вспышки заболевания на территории страны спасти не удалось 383 пациента, у которых коронавирусная инфекция протекала на фоне ряда хронических заболеваний.
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Новости Беларуси. Минздрав обновил данные по заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 28 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из...
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