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Тунис включен в список безопасных для туристов регионов

28.06.2020 20:28 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тунис включен в список безопасных для туристов регионов

В Тунисе после трехмесячного карантина открылся туристический сезон, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Xinhuanet и министра туризма Мухаммеда Али Туми.

На курорты Туниса могут приехать только граждане из «зеленых» и «оранжевых» зон по уровню заболеваемости коронавирусом. Туристы из «оранжевых» государств должны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19. На курорты Туниса въезд отдыхающих из «красных» стран запрещен.

27 июня сухопутные, морские и воздушные границы Туниса были открыты. 

Фото: Xinhuanet 

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В Тунисе после трехмесячного карантина открылся туристический сезон, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Xinhuanet и министра туризма Мухаммеда Али Туми. На курорты...
 
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