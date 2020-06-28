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Тунис включен в список безопасных для туристов регионов
28.06.2020 20:28 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В Тунисе после трехмесячного карантина открылся туристический сезон,
На курорты Туниса могут приехать только граждане из «зеленых» и «оранжевых» зон по уровню заболеваемости коронавирусом. Туристы из «оранжевых» государств должны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19. На курорты Туниса въезд отдыхающих из «красных» стран запрещен.
27 июня сухопутные, морские и воздушные границы Туниса были открыты.
Фото: Xinhuanet
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В Тунисе после трехмесячного карантина открылся туристический сезон, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Xinhuanet и министра туризма Мухаммеда Али Туми. На курорты...
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