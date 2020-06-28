Тунис включен в список безопасных для туристов регионов

Источник материала: ОНТ

В Тунисе после трехмесячного карантина открылся туристический сезон, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Xinhuanet и министра туризма Мухаммеда Али Туми.

На курорты Туниса могут приехать только граждане из «зеленых» и «оранжевых» зон по уровню заболеваемости коронавирусом. Туристы из «оранжевых» государств должны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19. На курорты Туниса въезд отдыхающих из «красных» стран запрещен.

27 июня сухопутные, морские и воздушные границы Туниса были открыты.

Фото: Xinhuanet

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram