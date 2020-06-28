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Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных для туристов регионов

29.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных для туристов регионов

Туристический сезон открылся в Тунисе после трехмесячного карантина.

Об этом сообщило БЕЛТА со ссылкой на издание Xinhuanet.

«Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок на основе подготовленного страной протокола по обеспечению санитарных норм для работников и туристов», — сказал он.

Въезд на курорты Туниса разрешен только из «зеленых» и «оранжевых» зон по уровню заболеваемости COVID-19.  Отдыхающие из «оранжевых» стран должны иметь справку об отсутствии коронавируса. Въезд туристов из «красных» стран на курорты Туниса запрещен.

Сухопутные, морские и воздушные границы Тунис открыл 27 июня.

 
 
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Туристический сезон открылся в Тунисе после трехмесячного карантина. Об этом сообщило БЕЛТА со ссылкой на издание Xinhuanet. «Всемирная туристическая организация...
 
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