Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных для туристов регионов

Источник материала: Вороновская газета





Туристический сезон открылся в Тунисе после трехмесячного карантина.

Об этом сообщило БЕЛТА со ссылкой на издание Xinhuanet.

«Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок на основе подготовленного страной протокола по обеспечению санитарных норм для работников и туристов», — сказал он.

Въезд на курорты Туниса разрешен только из «зеленых» и «оранжевых» зон по уровню заболеваемости COVID-19. Отдыхающие из «оранжевых» стран должны иметь справку об отсутствии коронавируса. Въезд туристов из «красных» стран на курорты Туниса запрещен.

Сухопутные, морские и воздушные границы Тунис открыл 27 июня.