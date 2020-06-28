Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Италия запрещает ручную кладь на авиарейсах Италия запретила ручную кладь в самолетах из-за коронавируса. Ее придется сдать в багаж. Это касается всех национальных и международных рейсов. С собой в самолет...

Италия запретила ручную кладь в самолетах из-за коронавируса. Ее придется сдать в багаж. Это касается всех национальных и международных рейсов. С собой в самолет можно взять только маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой. Эта мера направлена на предотвращение блокирования проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров. Между тем, число выявленных случаев COVID-19 в мире на сегодня превысило 10 миллионов. Больше всего в США и Бразилии.