|
Италия запрещает ручную кладь на авиарейсах
28.06.2020 20:30 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTИталия запретила ручную кладь в самолетах из-за коронавируса. Ее придется сдать в багаж. Это касается всех национальных и международных рейсов. С собой в самолет можно взять только маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой. Эта мера направлена на предотвращение блокирования проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров. Между тем, число выявленных случаев COVID-19 в мире на сегодня превысило 10 миллионов. Больше всего в США и Бразилии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Италия запретила ручную кладь в самолетах из-за коронавируса. Ее придется сдать в багаж. Это касается всех национальных и международных рейсов. С собой в самолет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)