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Италия запрещает ручную кладь на авиарейсах

28.06.2020 20:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Италия запретила ручную кладь в самолетах из-за коронавируса. Ее придется сдать в багаж. Это касается всех национальных и международных рейсов. С собой в самолет можно взять только маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой. Эта мера направлена на предотвращение блокирования проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров. Между тем, число выявленных случаев COVID-19 в мире на сегодня превысило 10 миллионов. Больше всего в США и Бразилии.
 
 
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Италия запретила ручную кладь в самолетах из-за коронавируса. Ее придется сдать в багаж. Это касается всех национальных и международных рейсов. С собой в самолет...
 
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