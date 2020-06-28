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В Беларуси выздоровели и выписаны 45 027 пациентов с COVID-19
28.06.2020 20:30 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 45 тысяч 27 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 61 тысяча 475 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 979 тысяч 800 исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 383 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 45 тысяч 27 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 61 тысяча 475 человек с...
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