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Лукашенко посетил парад Победы в Москве
28.06.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
22 июня – Брестская крепость. 24-ого – Москва, Красная площадь. На парад по приглашению российского коллеги Владимира Путина приехал наш Президент Александра Лукашенко. Приехал вместе с сыновьями.
Торжества, посвященные Победе, соседи отложили из-за пандемии. Но долго держать паузу не стали. Новая дата парада – 24 июня. В этот день 75 лет назад по Красной площади прошли военные коробки на первом марше Победителей. Впрочем, перенос, конечно, шаг вынужденный, но сторонники традиций и исторической справедливости убеждены: парад, не может отрываться от генетически памятных дней. И здесь Беларусь осталась верной традициям. Белорусский парад 9 мая стал настоящим подарком, в том числе и для россиян.
Президент Беларуси не раз обращал внимание, что и для него лично, и для нашей страны в целом (это чётко прослеживается в государственной политике) тема исторической памяти и правды – безусловный приоритет.
К слову, наши военные одними из первых согласились пройти парадным строем по брусчатке Красной площади. Рота почетного караула пронесла государственный флаг страны, боевые знамена партизанского отряда имени Железняка и прославленных соединений, принимавших участие в освобождении Беларуси в 1944-м.
А ещё у стен Кремля в тот день звучали поздравления и теплые слова в адрес белорусских ветеранов.
По завершении Парада Президент Беларуси возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Кроме того, Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко приехать 30-го июня на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом.
Фото: БЕЛТА
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22 июня – Брестская крепость. 24-ого – Москва, Красная площадь. На парад по приглашению российского коллеги Владимира Путина приехал наш Президент Александра...
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