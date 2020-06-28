Лукашенко посетил парад Победы в Москве

Источник материала: ОНТ

22 июня – Брестская крепость. 24-ого – Москва, Красная площадь. На парад по приглашению российского коллеги Владимира Путина приехал наш Президент Александра Лукашенко. Приехал вместе с сыновьями.

Торжества, посвященные Победе, соседи отложили из-за пандемии. Но долго держать паузу не стали. Новая дата парада – 24 июня. В этот день 75 лет назад по Красной площади прошли военные коробки на первом марше Победителей. Впрочем, перенос, конечно, шаг вынужденный, но сторонники традиций и исторической справедливости убеждены: парад, не может отрываться от генетически памятных дней. И здесь Беларусь осталась верной традициям. Белорусский парад 9 мая стал настоящим подарком, в том числе и для россиян.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии России: «Я ваш парад посмотрел с огромным удовольствием. Яркое действо, прекрасные лица, великолепные речи, современная техника. Белорусы на алтарь Победы положили каждого третьего-четвертого своего жителя. Я принимал присягу в Уручье под Минском. Мой родной Орел и Брест побратимы. Я считаю, что вы верой и правдой служите нашему славному делу Победы, справедливости и труда».

Президент Беларуси не раз обращал внимание, что и для него лично, и для нашей страны в целом (это чётко прослеживается в государственной политике) тема исторической памяти и правды – безусловный приоритет.

К слову, наши военные одними из первых согласились пройти парадным строем по брусчатке Красной площади. Рота почетного караула пронесла государственный флаг страны, боевые знамена партизанского отряда имени Железняка и прославленных соединений, принимавших участие в освобождении Беларуси в 1944-м.

А ещё у стен Кремля в тот день звучали поздравления и теплые слова в адрес белорусских ветеранов.

Тарас Щудло, ветеран Великой Отечественной войны: «Дорогие белорусы, братья. Сердечно вас любим, помощники наши. С вами и в огонь, и воду»

Николай Ильчук, ветеран Великой Отечественной войны: «Я очень уважаю белорусов. И переживаю, если какие-то распри создаются между Россией и Беларусью. Хочется, чтобы мы были братскими республиками всегда».

Андрей Ольшанский, ветеран Великой Отечественной войны: «Лукашенко – молодец, я вам должен сказать. Не побоялся коронавируса».

По завершении Парада Президент Беларуси возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Кроме того, Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко приехать 30-го июня на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом.

Фото: БЕЛТА

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