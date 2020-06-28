В каких странах пройдут выборы в 2020 году?

Источник материала: ОНТ

Чтобы не стать пешкой в больших политических играх, современному человеку кроме исторической памяти нужна ещё парочка довольно ценных нынче качеств. Итак, память. Что ещё?

Нужен широкий кругозор, чтобы не жить исключительно по принципу «везде хорошо, где нас нет» – ведь в погоне за идеальной страной можно пропустить собственную жизнь и только на старости лет горько осознать, что не жил вовсе, а гонялся за иллюзиями.

А ещё нужна хорошая информированность. Это не популярное сегодня «я где-то слышал» или ещё хуже «сосед сказал». А умение работать с разными источниками и анализировать информацию, отставляя в сторону эмоции, опираясь на факты.

И кстати, про эмоции. Если вы думаете, что мы с вами, белорусы, единственные, кто в этом году живёт в электоральных страстях, которые, признаться, уже изрядно поднадоели, то это, конечно, заблуждение. Кричалки, акции, вопросы «А ты за кого будешь?» раздавались, раздаются и будут раздаваться в этом году в самых разных уголках мира.

Где, кого и когда в этом году будут выбирать? Ведь это событие влияет на жизнь не только в конкретной стране. Оно может менять ситуацию во всем регионе.

Итак, февраль стал самым насыщенным месяцем по выборам в парламент – новый депутатский корпус заработал в Азербайджане, Иране, Словакии.

В январе парламент выбрал президента в Греции. Затем на политическую сцену вышел коронавирус и поставил на паузу избирательные кампании. Например, в Боливии и Северной Македонии.

А вот Южная Корея ничего переносить не стала – парламент удалось сформировать, несмотря на пандемию.

И вот самые свежие примеры. Прежде чем отправиться в Москву на Парад Победы, наш хороший друг президент Сербии Александр Вучич одержал важную личную победу – его партия на выборах, которые состоялись неделю назад, получила большинство голосов в сербском парламенте. Две трети мест в Скупщине – гарантия принятия практически любого решения президента.

И наконец, именно сегодня президента выбирают наши соседи поляки. Лидером в этой гонке считается действующий глава государства Анджей Дуда. Кстати, на неделе он летал не в Москву, а в противоположную сторону – в Вашингтон. Примечательно, что на переговорах с Трампом Дуда договорился подписать двусторонние соглашение о строительстве в Польше атомной электростанции. Варшава долгое время была противником строительства белорусской АЭС. Ну, и вот теперь стало совсем понятно, почему она занимала такую позицию. Возможно, в Варшаве сейчас кому-то даже стало неудобно. Но это так. Предположение.

Листаем календарь дальше. Россия после парада готовится к голосованию по поправкам в Конституцию. Где самое обсуждаемое нововведение – обнуление президентских сроков Путина. Принять или нет изменения в основной закон, россияне решат 1 июля.

13 сентября – в России Единый день голосования. Выборы пройдут в 53 субъектах Федерации. Речь о депутатах Госдумы, местного самоуправления, а также губернаторах.

И наконец, 3 ноября! Выборы президента США. Ещё недавно главной интригой было, кто же получит наибольшие дивиденды от ситуации с коронавирусом.

Штаты лидируют по числу зафиксированных заражений. Но об этом уже и не вспоминают. Потому что сейчас главная цель как республиканцев, так и демократов – привлечь под свои знамёна активистов black lives matter. Говорят, что это движение – сегодня самая большая и влиятельная сила. Кто её приручит – тот и станет хозяином Белого дома. Поэтому Трамп с долей пафоса подписывает закон о реформировании полиции. А его главный оппонент смело и в то же время смиренно становится на одно колено. Что же является движущей силой такого поступка? Раскаяние? Вряд ли. Скорее, пиар-ход.

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