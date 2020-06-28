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Как белорусские школьники проводят летние каникулы? Четыре истории

28.06.2020 22:06 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые города, новые знакомства и друзья. И яркие впечатления на всю жизнь.

Евгений Поболовец, СТВ:
Наверное, сложно найти человека моего поколения, который ни разу не был в детских летних лагерях. Тогда еще пионерских.

Эта традиция продолжается и в наше время. Вот уже месяц как работают дневные лагеря по всей стране. Вторая неделя пошла, как заработали и круглосуточные места отдыха детей. Несмотря на известные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, заявок от родителей немало: около 60 тысяч детей уже заняты летним оздоровлением.

Как белорусские школьники проводят летние каникулы? Четыре истории

Как белорусские школьники проводят летние каникулы? Четыре истории

Тем же, кто по разным причинам не смог поехать в детский лагерь, волонтеры помогают весело проводить время в городах. Фестиваль дворовых игр, онлайн брейн-ринг, знакомые с детства резиночки и казаки-разбойники. И это далеко не все.

Как нескучно проводить летние каникулы – материал Галины Буро.

Как белорусские школьники проводят летние каникулы? Четыре истории

Как белорусские школьники проводят летние каникулы? Четыре истории

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Люди в материале: Галина Буро, Александра Уронич, Анна Саросек, Татьяна Позняк, Павел Смирнов, Евгений Емельянчик, Федор Бойко, Виталий Карней, Валерий Шурпаков

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Новые города, новые знакомства и друзья. И яркие впечатления на всю жизнь. Евгений Поболовец, СТВ:Наверное, сложно найти человека моего поколения,...
 
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