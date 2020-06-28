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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Супероткровенный диалог Президента с активом Минской области в Солигорске Есть такая красивая фраза: "Мир пришел в движение". Ее произносили политики, люди в мундирах и стоящий за ними капитал накануне Первой мировой. Тогда это означало...

Есть такая красивая фраза: "Мир пришел в движение". Ее произносили политики, люди в мундирах и стоящий за ними капитал накануне Первой мировой. Тогда это означало крушение империй, передел колоний и десятки миллионов потерянных и искалеченных жизней на главных аренах боевых действий.Первый урок, увы, не был усвоен. Спустя два десятилетия с Мюнхенского сговора мир снова двинулся армиями и интересами уже во Вторую мировую бойню - самую страшную войну ХХ века и пока самую страшную в истории. Пока в силу все тех же глобальных амбиций, интересов, рынков кто-нибудь на планете не решится двинуть мир уже ядерным оружием.Казалось бы, что мешает в веке ХХІ придать мировому движению технологичность, осмысленность, гуманизм. Но нет. Стабильное развитие, предсказуемость, безопасность – словом, все то, что работает на большинство и нужно большинству людей на планете, снова в дефиците.Африка, Ближний Восток, Центральная Европа, а сегодня еще Соединенные Штаты с погромами, Россия, Евросоюз и Большая Азия с большими, но пока торговыми и энергетическими войнами неуклонно подгоняют мир к новому большому движению, к очередному переделу.В Первую мировую точкой невозврата стал выстрел сербского радикала Гаврило Принципа. В наше время делом Принципа - выстрелом стартового пистолета - может стать или уже стала пандемия коронавируса.Помните, в начале года, когда эпидемия только-только набирала информационную, политическую и экономическую силу, Президент Беларуси призвал остыть и задуматься: кому после пандемии в мире будет жить хорошо? Какой будет Беларусь? Во что нам обойдется новое мировое движение? Какими силами и союзниками располагаем? И каково будет наше белорусское место после глобального передела?Именно на эти темы были главные встречи Александра Лукашенко за последнее время. Откровенные диалоги с активом Могилевской, Гродненской, Брестской областей, и вот на неделе в Солигорске - с активом Минской области.Это не просто обратная связь и концентрация сил на острых, но текущих вопросах. Решать их на региональном уровне умеем. Здесь задача масштабнее - зафиксировать момент в истории для белорусской государственности, точно определить силы и средства, которыми располагаем. Консолидировать костяк управленческой команды на национальных интересах.Чтобы в самый ответственный момент избежать иллюзий и шараханий. Вот мировая обстановка, вот вызовы, вот интересы и союзники по каждому вектору. Вот монолитная команда, ресурсы и точки роста, куда их нужно вложить. Наконец, вот цель - суверенная, справедливая и безопасная Беларусь. Не пешка, а фигура в своем регионе. А какого калибра эта фигура будет после пандемии, здесь и сейчас зависит от каждого из нас.Вы наверняка уже успели заметить, что на таких встречах есть две условные части - публичная и без прессы. Сегодня у нас впервые есть возможность приоткрыть информационные шторы и показать, что обсуждается на встречах после того, как журналисты покидают зал.В распоряжении нашего политического обозревателя, а параллельно председателя Белорусского союза журналистов, оказался уникальный материал - супероткровенный диалог Президента с активом Минской области в Солигорске. Так называемая закрытая часть. Андрей у нас в студии, добрый вечер, как Вы распорядились эксклюзивом? И почему его нельзя было показать раньше? (видео)