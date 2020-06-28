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Голосование на президентских выборах завершилось в Польше

29.06.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голосование на выборах главы государства завершилось в воскресенье в Польше. Ровно в девять часов вечера (22:00 по Минску) в республике закрылись избирательные участки, проработавшие 14 часов, и начинается процедура подсчета голосов, передает ТАСС.

Государственная избирательная комиссия (ГИК) планирует обнародовать официальные итоги выборов до 1 июля. По данным на 17:00 по местному времени (18:00 мск) явка составляла 47,89%. Как ожидается, несмотря на эпидемию коронавируса нового типа, итоговая явка в этом году будет высокой. Согласно прогнозам, она может достигнуть 60%. В 2010 году на выборах президента Польши явка была 54,94%, а в 2015 году - 48,96%.

Выборы прошли спокойно, без серьезных инцидентов. Из-за высокой активности избирателей, а также принятых для борьбы с распространением коронавируса санитарных мер многим пришлось отстоять длинные очереди перед избирательным участком, чтобы отдать свой голос.

В очередных президентских выборах в Польше в этом году участвовали 11 кандидатов, в том числе действующий польский лидер Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок. Если по итогам текущего голосования никто из претендентов на высший государственный пост не наберет более 50% голосов, 12 июля состоится второй тур голосования, в который выйдут два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. По данным exit poll, это Анджей Дуда и Рафал Тшасковский.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным на 17:00 по местному времени (18:00 мск) явка составляла 47,89%
 
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