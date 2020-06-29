Рынок корпоративных облигаций впал в спячку

Источник материала: Ежедневник

Активность на рынке корпоративных облигаций Беларуси снизилась до исторического минимума. Белорусские компании не рискуют пользоваться этим инструментом заимствований в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

Как ранее писал «Ежедневник», уже по итогам первого квартала 2020 года стало понятно, что рынок корпоративных облигаций Беларуси очень чувствительно отреагировал на экономические процессы, вызванные пандемией COVID-19 . Если в январе-феврале рынок еще динамично рос, то в марте мгновенно обвалился на 95% в финансовом объеме, хотя по количеству зарегистрированных выпусков (за март было зарегистрировано 8 новых выпусков) падение не казалось столь существенным. Всего было эмитировано облигаций0 на сумму 10,2 млн долларов в эквиваленте.

В апреле, казалось, рынок встрепенулся - зарегистрированы были аж 18 новых выпусков облигаций на общую сумму более 280 млн долларов в эквиваленте. Однако активность эта оказалась, если можно так выразиться, фальшивой. Во-первых, четыре зарегистрированных выпуска на 224 млн долларов в эквиваленте – это конвертация ранее выпущенных облигаций ООО «Эмирейтс Блю Скай». Во-вторых, по 40 млн рублей выпустили на рынок Белагропромбанк, и Беларусбанк. Но это тоже можно не считать, так как облигации были выпущены с доходностью 0,1% годовых для обеспечения целевого финансирования в рамках госпрограмм, в том числе и предприятий АПК. Покупатель тоже директивный – исполкомы.

Иными словами, в апреле рынок реально пополнился 12 выпусками на сумму 22,6 млн долларов в эквиваленте. При этом белорусский рубль полностью потерял доверие эмитентов. В национальной валюте выпустила облигации только одна компания, да и то всего на 90 тыс. рублей.

Реальную картину рынка показал май, за который было зарегистрировано рекордно низкое количество выпусков корпоративных облигаций – всего пять. И хоть общая сумма все равно оказалось больше мартовской (23,6 млн долларов), реально она ни о чем не говорит, поскольку основной объем обеспечил Альфа-банк, зарегистрировавший выпуск на 50 млн белорусских рублей (без малого 21 млн долларов) с доходностью в 10% годовых. То есть, это целевой выпуск под конкретного покупателя, а не свободное предложение рынку, который сейчас играет с белорусским рублем при доходности 18%-20%. Проще говоря, реально в мае рынок корпоративных облигаций пополнился всего четырьмя выпусками на общую сумму 2,5 млн долларов в эквиваленте.

Проблема не в том, что белорусские компании не хотят прибегать к такому инструменту заимствований, как выпуск корпоративных облигаций. Хотят, и даже очень, так как деньги сейчас нужны многим и многим. Проблема в том, что никто не покупает, поэтому выпускать корпоративные облигации сейчас не имеет смысла. Например, производитель продуктов питания в начале апреля вышел на рынок с эмиссией всего в 90 тыс. белорусских рублей. Одна облигация стоит каких-то 200 рублей, а доходность – 20% годовых. И что же? Не покупают. По данным Минфина, на 1 июня по нулям. И так по всем выпускам, зарегистрированным в апреле-мае 2020 года. По сути, рынок впал в спячку и пока неизвестно, когда проснется. А тут еще выборы на носу, исход которых впервые не так просто спрогнозировать…