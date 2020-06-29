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Рынок корпоративных облигаций впал в спячку
29.06.2020 06:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Активность на рынке корпоративных облигаций Беларуси снизилась до исторического минимума. Белорусские компании не рискуют пользоваться этим инструментом заимствований в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.
Как ранее писал «Ежедневник»,
В апреле, казалось, рынок встрепенулся - зарегистрированы были аж 18 новых выпусков облигаций на общую сумму более 280 млн долларов в эквиваленте. Однако активность эта оказалась, если можно так выразиться, фальшивой. Во-первых, четыре зарегистрированных выпуска на 224 млн долларов в эквиваленте – это конвертация ранее выпущенных облигаций ООО «Эмирейтс Блю Скай». Во-вторых, по 40 млн рублей выпустили на рынок Белагропромбанк, и Беларусбанк. Но это тоже можно не считать, так как облигации были выпущены с доходностью 0,1% годовых для обеспечения целевого финансирования в рамках госпрограмм, в том числе и предприятий АПК. Покупатель тоже директивный – исполкомы.
Иными словами, в апреле рынок реально пополнился 12 выпусками на сумму 22,6 млн долларов в эквиваленте. При этом белорусский рубль полностью потерял доверие эмитентов. В национальной валюте выпустила облигации только одна компания, да и то всего на 90 тыс. рублей.
Реальную картину рынка показал май, за который было зарегистрировано рекордно низкое количество выпусков корпоративных облигаций – всего пять. И хоть общая сумма все равно оказалось больше мартовской (23,6 млн долларов), реально она ни о чем не говорит, поскольку основной объем обеспечил Альфа-банк, зарегистрировавший выпуск на 50 млн белорусских рублей (без малого 21 млн долларов) с доходностью в 10% годовых. То есть, это целевой выпуск под конкретного покупателя, а не свободное предложение рынку, который сейчас играет с белорусским рублем при доходности 18%-20%. Проще говоря, реально в мае рынок корпоративных облигаций пополнился всего четырьмя выпусками на общую сумму 2,5 млн долларов в эквиваленте.
Проблема не в том, что белорусские компании не хотят прибегать к такому инструменту заимствований, как выпуск корпоративных облигаций. Хотят, и даже очень, так как деньги сейчас нужны многим и многим. Проблема в том, что никто не покупает, поэтому выпускать корпоративные облигации сейчас не имеет смысла. Например, производитель продуктов питания в начале апреля вышел на рынок с эмиссией всего в 90 тыс. белорусских рублей. Одна облигация стоит каких-то 200 рублей, а доходность – 20% годовых. И что же? Не покупают. По данным Минфина, на 1 июня по нулям. И так по всем выпускам, зарегистрированным в апреле-мае 2020 года. По сути, рынок впал в спячку и пока неизвестно, когда проснется. А тут еще выборы на носу, исход которых впервые не так просто спрогнозировать…
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Активность на рынке корпоративных облигаций Беларуси снизилась до исторического минимума. Белорусские компании не рискуют пользоваться этим инструментом...
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