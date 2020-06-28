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А. Лукашенко: Пандемия. Не специально ли это было создано, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка переделили мир
29.06.2020 13:32 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЗакрытая часть супероткровенного диалога Президента с активом Минской области в Солигорске. Эксклюзив Агентства теленовостей.
Понятная политика. США - Китай. Холодная торговая войнаПервый глобальный договор США и Китая, или лексикой Дональда Трампа - хорошая большая сделка, по сути провалился. Китай, а затем почти весь мир закрылись на карантин - тут уже не до американской сои и авторского права. США сегодня за гранью гражданского конфликта. Погромы на экономической и расовой почве, вооруженные горожане вместо полиции, гвардия на броневиках, снос истории. Но даже это, скорее, декорации. Пекин и Вашингтон, как боксеры-тяжеловесы, наносят друг другу болезненные, но не фатальные удары. Нокдаун соперника не выгоден экономически. У Китая - американские долги в долларах, Штатам нужен необъятный рынок Азии. Вот и летят короткие хуки, причем, зачастую бьют даже не своими руками.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Я хотел бы кратко охарактеризовать, что происходит в мире, и в контексте международных отношений показать, где мы и что происходит в Беларуси. Вы, наверное, заметили, что идет очень серьезная борьба за передел мира. На политической карте мира появилось новое мощное государство, которое, может, и нехотя, но бросило вызов монополисту - Соединенным Штатам Америки. И это государство - Китайская Народная Республика. Там мощная ядерная держава, они вчера закончили создание группировки глобального позиционирования. Они все делают независимо. Они ворвались в космос. Они освоили самое современное оружие. И эта экономика по экспорту первая, по производству вторая после Америки. Конечно, американцев это беспокоит, они спохватились. Что такое потерять монополию? Это стать беднее. Китайцы сопротивляются, это очень аккуратные, осторожные люди, настоящий древний народ. Они встали вровень с США - американцы почувствовали опасность. Началась торговая война, которая себя очень показала в прошлом году и в начале этого.
Сегодня не один доллар - хозяин на планете. Появилось евро, была йена. Юань стал резервной валютойКонечно, уже сегодня не один доллар - хозяин на планете, появилось евро, была йена, и она усиливается. Юань стал резервной валютой, и Международный валютный фонд это признал. Т.е. американцы начали терять позиции. Вы, наверное, заметили, что между моим другом Си Цзиньпином и очень уважаемым Дональдом Трампом. Я иногда симпатизирую ему по отдельным вопросам, но не могу согласиться, что он открыл все фронты и воюет со всем миром. Когда у меня был его госсекретарь, мы с ним обсуждали эту тему. И я ему задал вопрос, когда один на один встречались: "Вы зачем воюете со всем миром? Это вам плохо обойдется. Зачем вы открыли фронт против России? В военном отношении Россия - страна мощная".
Массовые протесты в Гонконге и на Тайване очень вовремя были подогреты и поддержаны. Уйгуры, Тибет, деревня в континентальной части. Конфликты, которые прорывались в мировую прессу. А те, что глубже? Ведь они, как битое стекло в ботинках боксера-тяжеловеса.
Кстати, Президент добавляет на ринг конфликта углеводороды спорного Южно-Китайского моря и национальные интересы Вьетнама, страны, которую многие эксперты слишком рано списали из глобальных раскладов.
Американцы активизировали все силы вокруг Китая и подстегивают раздрай внутри страныАлександр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Таким образом, не только торговая война - по всему восточному, юго-восточному побережью американцы окружают Китай. Добавьте к тому Южно-Китайское море, где огромные залежи углеводородов открыты. Естественно, Китайское море, и китайцы претендуют на освоение. Здесь у них столкнулись интересы с Вьетнамом. Вьетнам восстановился, у них уже под 100 миллионов населения. Прекрасная экономика, страна - одна из азиатских тигров, очень интенсивно развивается. Более того, Восток - Южная Корея, Япония, Филиппины - подтягивают Индокитайский полуостров. Американцы создают пояс давления на Китай. Добавьте сюда западную часть Китая - Синьцзян-Уйгурский район. И американцы активизировали все силы вокруг Китая и подстегивают раздрай внутри страны".
Вырваться из континентальной блокады и геополитического одиночества. В том числе и эту цель ставит Китай, запуская Новый шелковый путь через Центральную Азию в Европу и через Пакистан и Ближний Восток в Африку. Но то, что нам экономика и инновации для глобальной конкурентной войны - угроза, это еще полбеды. Ведь и Китаю есть чем ответить.
Дональд Трамп обвиняет демократов и левацкие красные бригады в игре в пользу Китая. Это, конечно, не прямые агенты Пекина, это агенты глобализации, в которой Поднебесная играет, может быть, окончательно еще и не первую, но уже и далеко не вторую роль. Самое время спросить: "А причем здесь американские выборы, расовый вопрос и пандемия?".
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Помните, недавно в Соединенных Штатах Америки задавили этого чернокожего полицейские, и Америка вся вспыхнула. Ничего подобного, дело не в чернокожих. Это спусковой крючок. Дональд Трамп, когда началась пандемия, вы видели, как он осуждал и обвинял Китай в этом. Сейчас немножко поутих. Они допустили ошибку. Они сначала примерно пошли нашим путем - они не стали изолироваться. Помните, Трамп заявил: "Если мы не будем работать, то от голода умрет больше, чем от пандемии". Но перед выборами на него надавили, он от этого отошел и начал шарахаться. Но там нет единой системы управления, там губернаторы решают сами по себе эти вопросы. И Америка сегодня на втором месте, а может, уже и на первом, по гибели людей от коронавируса. Добавьте к тому, что вся медицина частная. Деньги есть - лечим, нет денег - умирай под забором. Примерно 50 миллионов человек не имеют страхового полиса для того, чтобы лечиться. Но Америка, мощная страна, показала свою неспособность справиться с этой болезнью. Здравоохранение у них рухнуло, люди умирали на улицах.
Он испугался и закрыл производство, потому что весь мир остановился. Он остановил производство. 60 миллионов человек из 300 миллионов населения безработные. Кто прежде всего стал безработным? Темнокожие. И главная причина вспыхнувших бунтов в том (они сейчас продолжаются, просто американцы зажали средства массовой информации, и они не очень это подают, а уже в десятки городов введены вооруженные силы, и только они удерживают от разграбления эти города, а бунты продолжаются и барабанят тазиками, ложками и кастрюлями), что обострилась социально-экономическая ситуация в Соединенных Штатах Америки. Кто бы мог подумать, что эта мощная держава не выдержала этого напора. Ко времени задать вопрос (я его задавал еще два месяца назад): эта пандемия - это рукотворное мероприятие? Я не знаю. Вы подумайте. То есть не специально ли это было создано для того, чтобы Китай и Америка, столкнувшись лбами, переделили мир и пристегнули к себе другие страны. Основа - это экономика. Главная причина этого конфликта лежит в экономике. Нужны маржинальные рынки сбыта, а их не хватает. Начали делить существующие. Когда еще сможет Африка купить эти дорогие высокотехнологичные продукты? Хотя китайцы опередили американцев и практически захватили основные страны, которые их интересуют в Африке.
Посмотрите на Ближний Восток - Иран, Ирак, Ливан, Израиль, Палестина до Египта - дуга. Сирия - война, Ливия вспыхнула - идет война. Ситуация очень сложная на Ближнем Востоке. Она усложняется взаимоотношениями Израиля с Палестиной. Это давний конфликт, а буквально несколько дней назад в этом регионе столкнулся Египет с Турцией. Вот еще один клубок международных отношений, который очень напрягает ситуацию в мире".
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А. Лукашенко: Пандемия. Не специально ли это было создано, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка переделили мир
Закрытая часть супероткровенного диалога Президента с активом Минской области в Солигорске. Эксклюзив Агентства теленовостей. Понятная политика. США - Китай....
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