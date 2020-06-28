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Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске
28.06.2020 20:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Малая копия экономики всей страны – так часто говорят о Минской области. За последние пять лет здесь сделан серьезный рывок: более 15 % ВВП всей страны приходится на этот регион, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как следствие, подтянули зарплаты, наладили работу предприятий. Но так было не всегда.
Евгений Поболовец, СТВ:
А сегодня... Сегодня «Беларуськалий» один из столпов всей белорусской экономики. Вдумайтесь: здесь производят пятую часть калийных удобрений в мире.
Президент регулярно проводит встречи с активом регионов. Позади Брест, Могилев, Гродно. И вот сейчас – город шахтеров и будущее всего столичного региона. Работа основных производств, сохранение рабочих мест, бережное отношение к земле. Не только ревизия предприятий, но и предельно честный, открытый диалог с людьми, с главной инвестицией современной Беларуси.
Рабочие поездки Президента в регионы – это гораздо шире ревизий и докладов. Это всегда предельно открытый диалог с людьми.
Минская область – в центре страны, здесь сконцентрировано все: заводы-гиганты, инновационное производство, частная и государственная формы собственности. Одним словом, экономика в миниатюре. «Хочешь узнать, чем живет страна, езжай в Минскую область», – пошутил Президент, который, так уж складывается, в центральном регионе бывает чаще.
В начале поездки – встреча с активом области, командой единомышленников, которые и выводили область на лидирующие позиции.
Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
При этом белорусы оценивают власть по делам. Минская область за последние пять лет сделала существенный шаг вперед. На долю региона приходится более 15 % ВВП страны. Подтянули зарплаты, наладили работу предприятий. Но так было не всегда.
Сегодня «Беларуськалий» – один из столпов белорусской экономики. Производит пятую часть калийных удобрений в мире, но стремится к большему.
Были времена, когда «Беларуськалий» Президенту предлагали продать. На первый взгляд хороший ход: привести инвестора и избавить себя от проблем управления. Только результат мог быть непредсказуемым.
Схожая история разворачивалась и на «БелАЗе». Инвесторы предлагали свою помощь. Благо, и здесь поступили правильно: провели глубокую модернизацию.
Теперь продукция гиганта востребована на планете. Чего стоит только рекордсмен мира по грузоподъемности – 450-тонный самосвал. «Бесспорно, – отметил Александр Лукашенко, – достижение и гордость страны».
В центральном регионе есть и другие успешные примеры, в том числе с участием иностранного капитала: «Штадлер», «БелДжи», «Великий камень», Биотехнологическая корпорация. Все это высокие технологии. Работаем над импортозамещением, необходима большая локализация производства. В Беларуси огромные резервы для развития, и в этом направлении нам надо двигаться и углубляться – уверен глава государства.
В Минской области сделано очень много.
Но сбавлять обороты нельзя. Президент настраивает актив на максимальную мобилизацию.
Геополитические проблемы, естественно, не могли не зацепить страну с экспортоориентированной экономикой. Нынешний год в истории независимой Беларуси один из самых сложных. Как, собственно, и для большинства стран мира.
Солигорский горный пейзаж – давно туристический бренд области. И лакмусовая бумажка работы: растут горы – растет бюджет страны. Сегодня уже пятой части мировых поставок калийных удобрений амбициозному «Беларуськалию» недостаточно. Чтобы увеличить мощности, надо расширяться. В 2019 году здесь выдали на-гора более 12 миллионов тонн калийных удобрений. В планах – нарастить обороты как минимум еще на 3,5 миллиона.
Это производственная площадка нового перерабатывающего завода. Его построили вместе с китайскими партнерами. Выпускают инновационную и такую ценную продукцию – нитрат калия. Повышает урожайность на полях нашей страны и далеко за ее пределами. Уже сегодня более 90 % продукции идет на экспорт.
10 лет назад «Беларуськалий» взял курс на диверсификацию производства. Новый завод по выпуску нитрата калия в какой-то степени уникален. Во-первых, это безотходное производство, а во-вторых, в отличие от китайцев, удалось добиться превосходного качества продукции.
Константин Потрываев, директор предприятия «Белкалий-Мигао»:
С помощью также корпорации «Мигао» мы построили перекристаллизацию того, что выпустили на первой линии. И в феврале без непосредственно участия китайской стороны, своими силами, специалистами не только завода, но и всего объединения (хочу подчеркнуть), мы получили продукт марки А. С содержанием полезного компонента более 46 %, но что самое важное – с минимальным содержанием хлора, менее 0,1 %.
Посещая предприятие, Президент пообщался с работниками акционерного общества. Говорили о развитии калийной отрасли, будущем завода, сохранении рабочих мест.
Обсуждали и глобальные темы. Александр Лукашенко подчеркнул – выступает за перемены. Тем более на этом предприятии они на виду. Вот только менять устои нужно не революционным, а эволюционным путем.
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В топе тем, которые обсуждают последние месяцы, – безусловно пандемия коронавируса. Здесь все предельно ясно. Выбрали свой путь и уверенно по нему движемся, спасая жизни и не давая скатиться экономике.
А вот электоральная кампания все набирает обороты. И уже на первом этапе очевидно – в белорусские дела вмешиваются силы извне.
Ну а завершилась встреча, считай, традиционно, когда не только большая политика в объективе и глобальные решения, но и малая родина, и житейские вопросы. В этот раз обсудили строительство бани и реконструкцию дороги Минск – Микашевичи. Трасса для области и страны стратегическая.
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Еще один момент, который затронули на встрече, – предоставление пенсий отдельным категориям горняков. Александр Лукашенко обещал помочь. Возможно, уже в ближайшее время – ведь забыть про эту просьбу, как и в целом встречу, не получится.
Во Дворце Независимости как напоминание совсем скоро появится статуя шахтера весом 80 килограммов – подарок горняков своему Президенту.
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Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске
Новости Беларуси. Малая копия экономики всей страны – так часто говорят о Минской области. За последние пять лет здесь сделан серьезный рывок: более 15 % ВВП всей...
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