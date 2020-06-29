Дмитрий Селюк: «Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА впоследствии. Ощущение, что я попал на сайт безнадега.ру»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал заявление ЦСКА о том, что Виктор Гончаренко продолжит работу на посту главного тренера.

Неделю назад 43-летний специалист уехал в Беларусь после матча РПЛ с «Зенитом» (0:4). Руководство армейского клуба вело переговоры с Гончаренко с целью понять, останется ли он на своем посту.

«Странно, почему человек, побывавший в другой стране, не сидит 14 дней на карантине. Надеюсь, он не заразит игроков ЦСКА коронавирусом.

Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА впоследствии. Ощущение, что я попал на сайт безнадега.ру», – написал Селюк.