|
Дмитрий Селюк: «Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА впоследствии. Ощущение, что я попал на сайт безнадега.ру»
29.06.2020 10:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный агент
Неделю назад 43-летний специалист уехал в Беларусь после матча
«Странно, почему человек, побывавший в другой стране, не сидит 14 дней на карантине. Надеюсь, он не заразит игроков ЦСКА коронавирусом.
Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Селюк: «Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА впоследствии. Ощущение, что я попал на сайт безнадега.ру»
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал заявление ЦСКА о том, что Виктор Гончаренко продолжит работу на посту главного тренера.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)