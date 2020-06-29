Полезный разговор

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30.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

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Продолжаются встречи представителей районной власти с трудовыми коллективами, жителями Кричевщины. Это дает возможность реально оценить ситуацию на местах и выслушать мнение людей. К таким встречам есть интерес и в трудовых коллективах, так как существует запрос на информацию из первых уст, а также поднимаются вопросы, которые волнуют людей.

Председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова провела встречу с жителями агрогородка Красная Буда. Ирина Викторовна рассказала о принимаемых мерах по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции. Проинформировала о мероприятиях, которые проводятся в районе, по повышению занятости населения. Интересует людей и ход избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь. В ходе встречи поступили вопросы, которые касаются грейдирования дорог Кричев-2 и деревни Зарубец, чистки шахтных колодцев в агрогородке Красная Буда, деревне Красный Бор и др.
Первый заместитель председателя райисполкома Ольга Артемьева побывала в УКП «Бытуслуги». Ольга Ивановна проинформировала об эпидемиологической ситуации на Кричевщине, рассказала о мерах профилактики, которые принимаются с целью недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Первый заместитель председателя райисполкома говорила о положении дел в экономике района. В частности, было отмечено, что, несмотря на трудности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, – закрытие границ, сокращение внешних рынков, ограничение массовых мероприятий и другие негативные факторы – в целом экономика района развивается. Районом выполнены показатели по уровню среднемесячной заработной платы работников, экспорту товаров, прямым иностранным инвестициям на чистой основе, вводу жилья, товарообороту. Растут объемы производства и экспорта продукции в целом по району, а также на крупных производствах – ОАО «Кричевцементношифер» и СООО «ЦСП БЗС». А СООО «ЦСП БЗС», несмотря на мировые экономические проблемы, расширило рынки сбыта. Последние два месяца увеличиваются объемы производства сельскохозяйст­венной продукции. По предварительным расчетам, допущенное в начале года отставание будет преодолено. Развивается на Кричевщине и торговая сеть – открылись несколько крупных магазинов. По объективным причинам не выполняется прог­рамма по объему строительно-монтажных работ. С трудностями столкнулся и коллектив ОАО «Кричевобщепит».
Директор УКП «Бытуслуги» Елена Зданович рассказала о том, с какими проб­лемами довелось столкнуться коллективу предприятия, особенно в апреле-мае. Было отмечено, что свелась к нулю выездная торговля продукцией, изготовленной собственными силами, резко снизился спрос на бытовые услуги. Были трудности и в июне.
Ольга Артемьева разъяснила, что Президент Республики Беларусь подписал Указ №143 «О поддержке экономики», которым предусматривается реа­лизация мер поддержки субъек­тов хозяйствования отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуа­ции. 28 мая нынешнего года вышел Указ № 178 Президента Респуб­лики Беларусь «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан». Принят он в целях минимизации влияния на экономику Республики Беларусь мировой эпидемиологической ситуации и обеспечения социальной стабильности. Ольга Артемьева говорила о том, что в районном исполнительном комитете действует комиссия по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий для осуществления доплат работникам до величины минимальной заработной платы и уплаты обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты Республики Беларусь. В распоряжении райисполкома прописаны механизмы исполнения алгоритма по реализации Указа № 178. Соответствующая информация размещена на интернет-сайте райисполкома. И руководство предприятия вправе обратиться в комиссию.
Была затронута и тема выборов Президента Республики Беларусь, которые состоятся 9 августа нынешнего года. Основной задачей государства в организации предстоящей кампании является обеспечение внутриполитической стабильности. В результате президентские выборы должны пройти в строгом соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Избирательным кодексом, и каждый гражданин страны, обладающий избирательным правом, сможет свободно высказать свое волеизъявление.
При посещении ОАО «Кричевцементошифер» Ольга Артемьева рассказала о том, что в целях создания дополнительных условий для комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области, повышения качества и уровня жизни населения принят Указ № 177 Президента Республики Беларусь. Указ позволяет организациям, зарегистрированным на территории юго-восточного региона Могилевской области, получать бюджетные трансферты из республиканского бюджета на возмещение части затрат, понесенных при реализации инвестиционных проектов в рамках мероприятий Программы социально-экономического развития юго-восточного региона. Сейчас райисполком совместно с организациями района разрабатывает свои предложения по новым проектам и мероприятиям в программу до 2025 года.
Полезный разговор

Полезный разговор

Д. Владимиров.

 
 
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Продолжаются встречи представителей районной власти с трудовыми коллективами, жителями Кричевщины. Это дает возможность реально оценить ситуацию на местах и...
 
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