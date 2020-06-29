27 июня от болезни, связанной с коронавирусом, умер мастер спорта Беларуси по пауэрлифтингу Сергей Кузнецов

Источник материала: Tribuna.com

27 июня в Бресте умер Сергей Кузнецов — мастер спорта Беларуси по пауэрлифтингу, рекордсмен страны в жиме лежа. В мае ему исполнилось 39.

«Хорошего человека должно быть много. И его было много — так много, что хватало на все — и 250 кг пожать, и семью потянуть, и с друзьями присесть. В этом нет каламбура. В пауэрлифтинге (а именно там и жмут, и тянут, и приседают) Сергей был конкурентоспособен во всем — в экипировке и классике, в троеборье и отдельных движениях. Он поднимал так много и так мощно, что к нему прикрепилось звание «брестского зубра». И чем сильнее он был, тем неожиданнее был его уход. Из телевизора говорят, что коронавирус — это болезнь стариков, на деле он забрал чемпиона в самом расцвете сил.

Он собирался бить рекорды. Он набирал нереальную форму. А теперь его нет. Как-то вдруг и сразу навсегда — без обжалования и апелляций. Но он всегда будет в нашей памяти, всегда будет в истории нашего спорта. Уверен, что в его честь назовут турнир. И мы обязательно приедем на него, даже если будет неудобно по времени, по финансам и хрен его знает по чему еще. Мы приедем. И мы вспомним эту добрую улыбку 120-килограммового чемпиона, который находил время на каждого, кто подходил к нему переброситься словечком. Хорошего человека должно быть много. И его было много — доброго, светлого, такого по-хорошему простого и бесспорно сильного», – говорится в сообществе «Пауэрлифтинг в Беларуси» .