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Преподавателям и профессорам обещают повысить зарплату до полутора средних по стране
29.06.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
«Безусловно, все достижения общественного образования - это и ваша заслуга. Мы помним это, ценим и стремимся всячески поддерживать вас, в том числе материально. Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150% от средней по стране», - сказал президент, сообщает пресс-служба главы государства.
Что это значит?
Государство будет
повышать зарплату педагогам. И к 2025 году
для профессорско-преподавательского
состава высших учебных заведений она
должна достичь 150% средней
Ранее президент
Беларуси, принимая накануне учебного года, 26
августа 2019-го, с докладом
министра образования Игоря Карпенко,
Источник: Myfin.by
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Зарплаты профессорско-преподавательского состава в течение пятилетки доведут до 150% от средней по стране. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 29...
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