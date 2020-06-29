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Преподавателям и профессорам обещают повысить зарплату до полутора средних по стране

29.06.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: president.gov.by

«Безусловно, все достижения общественного образования - это и ваша заслуга. Мы помним это, ценим и стремимся всячески поддерживать вас, в том числе материально. Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150% от средней по стране», - сказал президент, сообщает пресс-служба главы государства.

Что это значит?

Государство будет повышать зарплату педагогам. И к 2025 году для профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений она должна достичь 150% средней заработной платы по стране.

Ранее президент Беларуси, принимая накануне учебного года, 26 августа 2019-го, с докладом министра образования Игоря Карпенко, подчеркнул, что учитель должен получать как минимум среднюю зарплату.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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Зарплаты профессорско-преподавательского состава в течение пятилетки доведут до 150% от средней по стране. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 29...
 
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