Преподавателям и профессорам обещают повысить зарплату до полутора средних по стране

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фото: president.gov.by

«Безусловно, все достижения общественного образования - это и ваша заслуга. Мы помним это, ценим и стремимся всячески поддерживать вас, в том числе материально. Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150% от средней по стране», - сказал президент, сообщает пресс-служба главы государства.

Что это значит?

Государство будет повышать зарплату педагогам. И к 2025 году для профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений она должна достичь 150% средней заработной платы по стране.