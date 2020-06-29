ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Принц Гарри пожалел о своем переезде в США

29.06.2020 18:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Принц Гарри пожалел о своем переезде в США

Внук британской королевы осознал, что его престарелые родственники не бессмертны и пожалел о своем самовольном переезде в США, об этом сообщило издание The Sun.

Отрекшийся от своего титула принц Гарри, который со своей семьей переехал в США, признался, что в новых условиях ему приходится нелегко.

Его тревожные мысли содержатся в книге «Королевские войны: история скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров», которая скоро должна появиться на британских книжных полках.

Мало того что принцу непросто на чужой земле, его особенно тяготит ситуация с коронавирусом. Он считает себя виноватым, что оставил свою семью в такое тяжелое время, особенно, когда у принца Чарльза обнаружился коронавирус. Беглый принц все-таки понял, что отец и бабушка не вечны, и не на шутку встревожился.

Сейчас, когда стало ясно, что отец выздоровел, принц Гарри явно испытал облегчение. Тем более что у него с супругой наконец появилась работа – пара заключила контракт с агентством Harry Walker в Нью-Йорке. Они планируют произносить речи на различных мероприятиях. За одно выступление паре будут платить около миллиона долларов. Это хорошо, потому что на одну охрану своего дома принц Гарри и Меган Маркл платят в день почти девять тысяч долларов.

 

Фото AP / PA/Dominic Lipinski

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внук британской королевы осознал, что его престарелые родственники не бессмертны и пожалел о своем самовольном переезде в США, об этом сообщило издание The Sun....
 
Новости дня
Новости
 
Семашко: Россия может открыть границу с Беларусью в конце июля - начале августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика