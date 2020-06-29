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Принц Гарри пожалел о своем переезде в США
29.06.2020 18:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Внук британской королевы осознал, что его престарелые родственники не бессмертны и пожалел о своем самовольном переезде в США, об этом сообщило издание The Sun.
Отрекшийся от своего титула принц Гарри, который со своей семьей переехал в США, признался, что в новых условиях ему приходится нелегко.
Его тревожные мысли содержатся в книге «Королевские войны: история скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров», которая скоро должна появиться на британских книжных полках.
Мало того что принцу непросто на чужой земле, его особенно тяготит ситуация с коронавирусом. Он считает себя виноватым, что оставил свою семью в такое тяжелое время, особенно, когда у принца Чарльза обнаружился коронавирус. Беглый принц все-таки понял, что отец и бабушка не вечны, и не на шутку встревожился.
Сейчас, когда стало ясно, что отец выздоровел, принц Гарри явно испытал облегчение. Тем более что у него с супругой наконец появилась работа – пара заключила контракт с агентством Harry Walker в Нью-Йорке. Они планируют произносить речи на различных мероприятиях. За одно выступление паре будут платить около миллиона долларов. Это хорошо, потому что на одну охрану своего дома принц Гарри и Меган Маркл платят в день почти девять тысяч долларов.
Фото AP / PA/Dominic Lipinski
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Внук британской королевы осознал, что его престарелые родственники не бессмертны и пожалел о своем самовольном переезде в США, об этом сообщило издание The Sun....
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