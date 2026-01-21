Источник материала: ProBusiness





Сергей Казимиров ушел из МЧС, когда понял, что хочет реализовать свой потенциал. О решении он не пожалел. Сегодня компания Сергея BGAlab занимается разработкой электронных устройств для бизнеса из России и Беларуси — от плат управления для молочной промышленности до систем машинного обучения. История бывшего спасателя показывает, как увлечение электроникой и решительность могут превратиться в востребованный бизнес.

«Некоторым клиентам важна локализация оборудования, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставщиков, мы им и с этим помогаем»

— Компания BGAlab работает по двум основным направлениям: разработка электроники с нуля и реверс-инжиниринг. К нам обращаются клиенты, которые хотят либо модифицировать производственное оборудование, либо ввести в эксплуатацию новое, а купить его иногда сложно, дорого или его вообще нет. Мы берем за основу определенное устройство и улучшаем его, анализируя ошибки, добавляя функционал. На выходе клиент получает то, что ему нужно. Иногда клиенты обращаются непосредственно к производителю с просьбой модифицировать оборудование, но тот ничего улучшать не хочет, для него это нецелесообразно. В этом случае обращаются к нам. Также некоторым клиентам важна локализация оборудования, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставщиков, мы им и с этим помогаем.

Один из текущих проектов компании — разработка универсального устройства для молочной промышленности. Главное преимущество для заказчика в этом проекте — экономия. Если сейчас заказчик приобретает 5 отдельных устройств для 5 разных назначений, то мы сделаем ему одно устройство, где будет просто меняться функционал, исходя из того, где это устройство он будет размещать.





Другой наш проект, который мы недавно закончили, — плата управления для системы машинного обучения с камерой. Наша часть — это создание платы управления, которая принимает от камеры команды и их обрабатывает. Особенность этого проекта в том, что он разрабатывался с нуля. При этом заказчик даже не понимал, из чего плата будет состоять, что она будет делать, было только понимание того, что камера будет передавать определенный сигнал, через который будет задействован исполнительный механизм. Мы не изготавливаем непосредственно физические платы — мы разрабатываем схемы. Наш конечный продукт, который мы передаем, — документация и чертежи, а сами платы по нашей документации изготавливают другие люди. Но работа не ограничивается только платами. Мы также разрабатываем и программное обеспечение, потому что на плате стоят микроконтроллеры, у которых есть своя прошивка. Мы и плату разрабатываем, и программное обеспечение к ней. Но, если требуется, мы можем организовать сборку небольшой партии тестовых образцов (прототипов). А также заказать серийное производство и при этом вести контроль всех этапов производства и логистики.





Сейчас в нашей команде инженеры-схемотехники и инженеры-конструкторы. Сейчас я отошел от разработки плат, так как с ростом количества заказов выросла и их сложность, и тут нужны профессионалы, а мой уровень все-таки больше любительский. У меня есть проекты, и я их контролирую. Значительная часть работы — это координация поставщиков. Даже для одной маленькой платы поставщиков может быть несколько. Один изготавливает печатную плату, другой — привозит нам часть компонентов, потому что у него, допустим, дешевле. У нас есть пул поставщиков, и мы устраиваем каждый раз конкурс, кто привезет быстрее и дешевле.

Я сейчас стараюсь больше работы делегировать, чтобы сконцентрировать свое внимание на управленческих решениях и росте компании, хотя на начальных этапах я даже сайт делал самостоятельно.





«Даже при использовании специализированных программ человеческий фактор остается ключевым»

На вопрос, может ли искусственный интеллект заменить инженеров-схемотехников, Сергей отвечает отрицательно.

В компании мы не пробовали такого, потому что очень много нюансов. Нужно учитывать, какие компоненты, комплектующие сейчас есть в каталогах производителей. Может, ИИ нарисует что-то, но вот будет ли это правильно — большой вопрос, — размышляет предприниматель.

Даже при использовании специализированных программ человеческий фактор остается ключевым. В программах есть автотрассировщик, который сам нарисует все дорожки, как они должны идти. Но у производителей есть определенные правила. Все должно быть ровно по зазорам, между ними должно быть определенное расстояние, углы, диаметры отверстий и т.д. Это все знает инженер-схемотехник, проектировщик печатных плат. То же касается и программистов встраиваемых систем. Программист микроконтроллеров — их называют разработчик встраиваемых систем — когда мы разрабатываем прошивку для устройств, нужно учитывать: где какая кнопка, какой установлен дисплей. Наверное, ИИ еще пока тут не помощник.





Большая часть клиентов из сферы энергетики, тяжелой и пищевой промышленности, экологии. Один из необычных проектов связан с переработкой покрышек. Мы думаем над тем, как сделать резиновую крошку чище, которая возникает от дробления покрышек, разрабатываем оборудование для этих целей.

Самый сложный проект в истории компании был связан с задачами в сфере энергетики. Предполагалось, что мы возьмем за основу имеющееся у клиента устройство, которое уже сняли с производства. Нам нужно было его повторить и добавить определенный функционал. Проект сильно разросся: вместо первоначального дедлайна в один месяц, проект занял полгода, так как в процессе работы заказчик хотел добавить новые опции, например, выход в интернет на будущее и т.д., но результат превзошел ожидания по масштабу.

Сейчас география наших клиентов — Беларусь и Россия, хотя потенциал для расширения существует, но пока не реализован. К нам могут обратиться клиенты из любой точки мира и мы выполним заказ. Здесь все упирается в маркетинг. Пока что я решил сосредоточиться на знакомом рынке.





«Мы занимались ремонтом всего подряд, начиная с металлоискателей, заканчивая платами для асфальтоукладчиков»

В этот бизнес я попал отчасти случайно, а отчасти шел к нему всю жизнь. У меня с детства была любовь к электронике, но свою карьеру я начал со службы в Университете МЧС (тогда еще назывался Командно-инженерный институт МЧС). Переломный момент наступил в 2019 г., когда попал в компанию, которая в тот момент разрабатывала собственный шеринговый самокат. Именно в этой компании я получил бесценный опыт в разработке электроники «с нуля». Компания сознательно не покупала готовые решения, а создавала собственный продукт. Руководство понимало, что нужно свое решение, чтобы ни от кого не зависеть.





Следующим шагом стала работа в профессиональном сервисном центре, который обслуживал банковские терминалы и программные кассы. Там я понял, что готов работать самостоятельно. Пришел в эту компанию инженером, а через год стал руководителем сервисного центра. После этого я открыл уже свой центр. Мы занимались ремонтом всего подряд, начиная с металлоискателей, заканчивая платами для асфальтоукладчиков.