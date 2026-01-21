Более 280 базовых станций A1 на Гомельщине стали получать «зелёную» электроэнергию от собственного солнечного парка компании в Брагине

Источник материала: ProBusiness





Более 280 базовых станций A1 в Гомельской области начали работать на электроэнергии из возобновляемых источников. Теперь они получают ее от собственного солнечного парка компании А1 в Брагине.

Реализация такого решения – важный шаг на пути к сокращению углеродного следа и достижению ESG‑целей, которые ставит перед собой А1. При этом годовой объём электроэнергии, вырабатываемой солнечным парком в Брагине, соответствует примерно 25% общего энергопотребления компании А1 по всей стране, что делает вклад проекта в экологию Беларуси по‑настоящему значимым.

«Солнечная станция в Брагине – пример того, как устойчивые решения становятся частью нашей повседневной операционной деятельности. Мы продолжаем системно развивать направления «зелёной» энергетики и использовать полученные данные для повышения энергоэффективности и достижения своих долгосрочных ESG‑целей, в том числе по достижению углеродной нейтральности», – отметили в А1.

Собственная солнечная электростанция A1 была введена в эксплуатацию в 2016 году и позволяет компании избегать большого количества выбросов углекислого газа в атмосферу. Парк площадью 41 га и установленной мощностью 18,48 МВт на тот момент стал рекордным для белорусских гелиоустановок. В рамках строительства было проложено более 730 км кабельных линий, а также возведена высоковольтная линия электропередачи протяжённостью 4,5 км с 22 опорами и трансформатором, соединившая солнечный парк с электрической подстанцией «Брагин».