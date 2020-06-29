Коронавирус в СНГ: спад в Молдове, рост в Казахстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Азербайджане штрафы за отсутствие масок увеличат почти в два раза. Соответствующий законопроект сегодня принял парламент страны, сейчас документ на утверждении у президента. По новому закону, за повторное нарушение с юрлиц будут взимать до 470 долларов. О том, как пандемии противостоят в странах Содружества, – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Штрафы за отсутствие медицинских масок в Азербайджане увеличены вдвое. Такое решение депутаты Национального собрания приняли в ходе внеочередного заседания парламента, передает Кямран Гусейнов. Теперь за нарушение требований безопасности простых граждан будут штрафовать на 60 долларов, а должностных лиц – на 240 долларов. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции ношение масок обязательно для всех в транспорте, на рынках, а также в закрытых общественных местах: ресторанах, кафе, магазинах и парикмахерских.

По итогам прошлой недели, новых случаев заражения коронавирусом в Молдове стало меньше на 17%, передает Олеся Казаку. Если такая тенденция сохранится, после 15 июля в селах республики могут открыть детские сады. Городским жителям придется ждать дольше. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон после еженедельной встречи с премьер-министром и спикером парламента. Также он сообщил о еще одном возможном смягчении мер.

«Если ситуация не ухудшится, то премьер-министр предложит отменить после 15 июля обязательный карантин на 14 дней для тех, кто въезжает в страну. Я имею в виду граждан Молдовы. Окончательное решение будет принято специалистами», – сказал Додон.

В Беларуси появилась горячая телефонная линия для тех, кто считает, что его уволили или собираются уволить незаконно, сообщает Полина Срибненко. Ее открыли Министерство труда и соцзащиты и Департамент государственной инспекции труда. Это способ поддержать людей, которые потеряли свои рабочие места из-за пандемии. Таким образом на работодателей уже пожаловались более двухсот человек.

«После получения такого звонка информация анализируется, что человек сообщил. И, конечно же, мы уточняем эту ситуацию непосредственно на предприятии. При необходимости, если ситуация более сложная и требует разъяснения, запрашиваем документы. В случае необходимости можем выехать на предприятие», – рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Игорь Старовойтов.



Если выясняется, что Трудовой кодекс нарушен, нанимателю грозит штраф. До 230 долларов. Также он обязан оплатить пострадавшему работнику среднюю зарплату за время вынужденного прогула. Некоторым гражданам после обращения на горячую линию удалось сохранить свои рабочие места. Если подобная практика окажется востребованной, то, возможно, продолжится и после пандемии.

Казахстан попал в список стран с ускоренным распространением коронавируса, сообщает Алена Грачева. Документ опубликовала Всемирная организация здравоохранения. За минувшие сутки в республике зарегистрировали 12 смертей от COVID-19. Инфекцию выявили и у четырех казахстанцев, которые прилетели на отдых в Турцию. Их госпитализировали, остальных пассажиров рейса изолировали в местной гостинице. Сегодня президент республики Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране. Глава государства даст оценку текущей ситуации и обнародует ряд мер, направленных на повышение уровня защиты здоровья граждан, а также поддержки экономики и социальной защиты населения.

Более 50 тысяч протоколов за нарушение режима чрезвычайного положения составили армянские правоохранители за последние 10 дней, передает Нона Оганесян. За отсутствие маски в помещениях и на улице гражданам грозит штраф – почти 20 долларов. Такую же сумму придется заплатить тем, кто вышел из дома без документа, удостоверяющего личность.

В период пандемии Таджикистан старается сохранить рынки сбыта и увеличить экспорт продукции, сообщает Абубакр Файзуллоев. За полгода республика отправила десятки тысяч тонн овощей, арбузов, дынь и сухофруктов в Россию, Казахстан, Кыргызстан и другие страны. Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Одил Сангов на вебинаре рассказал, в целом объем экспорта сельхозпродукции вырос почти на 36%.