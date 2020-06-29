Обращение к Ермошиной, Лукашенко на балу, смерть рабочих и 300 баллов на ЦТ - все за выходные

Суббота принесла решение по воде в Минске, воскресенье — прохладу и даже потопы кое-где. Напомним, как развивались события в стране в последние выходные первого месяца лета (да-да, уже скоро июль со своими изменениями). А здесь вы легко сможете вспомнить интересные факты прошлой недели.
САМОЕ ВАЖНОЕ
В субботу полдня все с напряжением ждали развития ситуации с некачественной водой. Было проверено более 100 проб воды. В итоге Минздрав снял запрет на использование воды в Московском и Фрунзенском районах. Питьевую воду в цистернах подвозили все выходные. Власти приняли решение, что пострадавшие от коллапса минчане не будут платить за водоснабжение за весь июнь. А президент рассказал, как заставил чиновников шевелиться: «Она начала вонять, эта вода, и в квартиры попала. И на этом этапе мне доложили. И я говорю: «Будете пить сейчас сами, все чиновники минские, будете эту воду пить и варить себе пищу». Отвечают: «Александр Григорьевич, к утру все расчистим».
Коронавирус все еще стремительно распространяется по миру: инфицированы уже более 10 млн человек. В Беларуси, по данным на 28 июня, зарегистрированы 61 475 случаев COVID-19 (+ 380 за сутки), выздоровели и выписаны 45 027 пациентов (+901 за сутки), умерли 383 пациента (+6 за сутки).
28 июня основателю нашего портала Юрию Зиссеру исполнилось бы 60 лет. TUT.BY запускает цикл, посвященный Юрию Зиссеру, в котором значимые представители современной Беларуси рассуждают о том, каким им видится будущее нашей страны. Объединяет цикл название самой известной речи Мартина Лютера Кинга — «У меня есть мечта». В первом выпуске — Кирилл Рудый.
«Народные блогеры» Беларуси — кто они такие, чем занимают, что рассказывают людям, почему привлекают внимание властей. Рассказываем о людях, чьи имена на слуху в последнее время.
На прошлой неделе клиенты Белгазпромбанка смогли проверить содержимое депозитарных ячеек. Некоторые заявили о вскрытии ячеек без их присутствия и пропажи содержимого. До этого попасть в помещение с ячейками нельзя было из-за следственных действий. Подробнее о ситуации — в нашем материале.
Александр Лукашенко в пятницу пообщался с активом Минской области, некоторые подробности закрытой встречи стали известны позже. Президент разъяснил, как принимал решение по коронавирусу, как ему «не поверили, а мы победили». Еще президент высказался о выборах, «деле Белгазпромбанка», «деле Тихановского» и Конституции 1944 года. Кстати, а в субботу президент провелбал для выпускников, где танцевал под Таисию Повалий. Посмотрите, что в соцсетях постили сами выпускники.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Президент обещал противникам аккумуляторного завода в Бресте провести референдум о судьбе предприятия. 28 июня около 150 «аккумуляторщиков» обсудили подготовку к референдуму с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком. Почитайте, как это было.
В Минске за два дня «сгорела» учительница начальных классов. Подруги Елены Павловны рассказали историю ее болезни: в субботу у женщины поднялась температура, в понедельник стало тяжело дышать, а во вторник она умерла. Елена Павловна была педагогом, к которому попасть хотели из всех районов города.
Получить 300 баллов из 300 на ЦТ может далеко не каждый. Аня Зыкова четыре года назад смогла и уже окончила университет. Она рассказала о том, легко ли в вузе отличникам, проблемах с правами женщин и отношении молодежи к тому, что сейчас происходит в стране.
В Минске задержали парня, который недавно звонил в Московское РУВД с вопросом о том, как ему безопасно добраться на работу без задержаний. Его задержали за мелкое хулиганство, он находится в ИВС.
26 июня на телеканале ОНТ должен был выйти очередной выпуск программы «Приключения капитана Врангеля», однако передачу не показали. Накануне ее ведущий Дмитрий Врангель высказал возмущение в соцсетях по поводу брутальных задержаний у магазина Symbal.by. Поговорили с ведущим.
Покажем вам машину, каких в стране еще не было. Встречайте первую владелицу «электрички», ввезенной в страну по новым льготам. Наталия и ее брат Николай рассказали обо всех ступенях, которые им пришлось преодолеть покупая VW e-Up!: от момента выбора машины до ее регистрации и поездок по белорусским дорогам.
Певица и телеведущая Лариса Грибалева не раз говорила про сад и огород на ее приусадебном участке. Мы съездили и посмотрели на все своими глазами. Лариса рассказала, кто занимается огородом, о своих отношениях с мужем и как проходит самоизоляция у ее семьи.
Расстройство пищевого поведения — серьезная проблема, которую многие не хотят признавать. 18-летняя Полина прошла через анорексию, булимию и компульсивное переедание. Все это привело ее к 27 килограммам на весах и месяцу в психбольнице, где девочка проходила терапию и набирала вес. Полина откровенно рассказала обо всем, почитайте, возможно, ее история поможет вам или вашим близким.
Это необычное видео, ведь о своей жизни рассказывают Владимир Владимирович Путин, Александр Лукашенко, Ольга Бузова, Макс Корж и Алла Пугачева. Заинтригованы?
Мы знаем, как вы неравнодушны к «Доске позора». Вот очередная порция фото читателей, в которых отражаются новые и старые проблемы благоустройства в наших городах и деревнях.
Студенты Академии искусств собирают деньги на учебу однокурснику из Ливана. Родители парня не могут передать деньги на оплату учебы, так как в Ливане сейчас непростая экономическая ситуация, курс национальной валюты рухнул, работы нет, идут массовые протесты. И вот студенты пытаются решить проблемы своими силами: собрано 590 долларов, а до 30 июня нужно внести 2800 долларов.
О СПОРТЕ
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