Обращение к Ермошиной, Лукашенко на балу, смерть рабочих и 300 баллов на ЦТ - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Суббота принесла решение по воде в Минске, воскресенье — прохладу и даже потопы кое-где. Напомним, как развивались события в стране в последние выходные первого месяца лета (да-да, уже скоро июль со своими изменениями ). А здесь вы легко сможете вспомнить интересные факты прошлой недели.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Коронавирус все еще стремительно распространяется по миру: инфицированы уже более 10 млн человек . В Беларуси, по данным на 28 июня, зарегистрированы 61 475 случаев COVID-19 (+ 380 за сутки), выздоровели и выписаны 45 027 пациентов (+901 за сутки), умерли 383 пациента (+6 за сутки).

В пятницу в кабельном колодце в центре Минска погибли двое рабочих. Третьего мужчину удалось спасти . МЧС сделали замеры воздуха в колодце и не нашли вредных веществ . Следственный комитет назвал предварительную причину гибели .

В субботу прошли прямые линии у силовиков: узнали об увольнении задержанного в очереди у магазина Symbal.by сотрудника МЧС, а также о проверках содержания в ИВС на Окрестина, приеме передач и почему ОМОН задерживал журналистов на акциях.

28 июня основателю нашего портала Юрию Зиссеру исполнилось бы 60 лет. TUT.BY запускает цикл, посвященный Юрию Зиссеру, в котором значимые представители современной Беларуси рассуждают о том, каким им видится будущее нашей страны. Объединяет цикл название самой известной речи Мартина Лютера Кинга — «У меня есть мечта». В первом выпуске — Кирилл Рудый .

«Народные блогеры» Беларуси — кто они такие, чем занимают, что рассказывают людям, почему привлекают внимание властей. Рассказываем о людях, чьи имена на слуху в последнее время.

Предвыборная кампания в стране продолжается: парень из Бобруйска, не прошедший в избирком, записал видеообращение к главе ЦИК Лидии Ермошиной, претендент на пост Валерий Цепкало ответил на вопросы студентов , а в мире идут акции солидарности с белорусами .

На прошлой неделе клиенты Белгазпромбанка смогли проверить содержимое депозитарных ячеек. Некоторые заявили о вскрытии ячеек без их присутствия и пропажи содержимого. До этого попасть в помещение с ячейками нельзя было из-за следственных действий. Подробнее о ситуации — в нашем материале .