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Обращение к Ермошиной, Лукашенко на балу, смерть рабочих и 300 баллов на ЦТ - все за выходные

29.06.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Суббота принесла решение по воде в Минске, воскресенье — прохладу и даже потопы кое-где. Напомним, как развивались события в стране в последние выходные первого месяца лета (да-да, уже скоро июль со своими изменениями). А здесь вы легко сможете вспомнить интересные факты прошлой недели.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • В субботу полдня все с напряжением ждали развития ситуации с некачественной водой. Было проверено более 100 проб воды. В итоге Минздрав снял запрет на использование воды в Московском и Фрунзенском районах. Питьевую воду в цистернах подвозили все выходные. Власти приняли решение, что пострадавшие от коллапса минчане не будут платить за водоснабжение за весь июнь. А президент рассказал, как заставил чиновников шевелиться: «Она начала вонять, эта вода, и в квартиры попала. И на этом этапе мне доложили. И я говорю: «Будете пить сейчас сами, все чиновники минские, будете эту воду пить и варить себе пищу». Отвечают: «Александр Григорьевич, к утру все расчистим».


  • Коронавирус все еще стремительно распространяется по миру: инфицированы уже более 10 млн человек. В Беларуси, по данным на 28 июня, зарегистрированы 61 475 случаев COVID-19 (+ 380 за сутки), выздоровели и выписаны 45 027 пациентов (+901 за сутки), умерли 383 пациента (+6 за сутки).

  • В пятницу в кабельном колодце в центре Минска погибли двое рабочих. Третьего мужчину удалось спасти. МЧС сделали замеры воздуха в колодце и не нашли вредных веществ. Следственный комитет назвал предварительную причину гибели.

  • В субботу прошли прямые линии у силовиков: узнали об увольнении задержанного в очереди у магазина Symbal.by сотрудника МЧС, а также о проверках содержания в ИВС на Окрестина, приеме передач и почему ОМОН задерживал журналистов на акциях.

  • 28 июня основателю нашего портала Юрию Зиссеру исполнилось бы 60 лет. TUT.BY запускает цикл, посвященный Юрию Зиссеру, в котором значимые представители современной Беларуси рассуждают о том, каким им видится будущее нашей страны. Объединяет цикл название самой известной речи Мартина Лютера Кинга — «У меня есть мечта». В первом выпуске — Кирилл Рудый.

  • «Народные блогеры» Беларуси — кто они такие, чем занимают, что рассказывают людям, почему привлекают внимание властей. Рассказываем о людях, чьи имена на слуху в последнее время.

  • Предвыборная кампания в стране продолжается: парень из Бобруйска, не прошедший в избирком, записал видеообращение к главе ЦИК Лидии Ермошиной, претендент на пост Валерий Цепкало ответил на вопросы студентов, а в мире идут акции солидарности с белорусами.

  • На прошлой неделе клиенты Белгазпромбанка смогли проверить содержимое депозитарных ячеек. Некоторые заявили о вскрытии ячеек без их присутствия и пропажи содержимого. До этого попасть в помещение с ячейками нельзя было из-за следственных действий. Подробнее о ситуации — в нашем материале.

  • Александр Лукашенко в пятницу пообщался с активом Минской области, некоторые подробности закрытой встречи стали известны позже. Президент разъяснил, как принимал решение по коронавирусу, как ему «не поверили, а мы победили». Еще президент высказался о выборах, «деле Белгазпромбанка», «деле Тихановского» и Конституции 1944 года. Кстати, а в субботу президент провел бал для выпускников, где танцевал под Таисию Повалий. Посмотрите, что в соцсетях постили сами выпускники.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Президент обещал противникам аккумуляторного завода в Бресте провести референдум о судьбе предприятия. 28 июня около 150 «аккумуляторщиков» обсудили подготовку к референдуму с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком. Почитайте, как это было.


  • В Минске за два дня «сгорела» учительница начальных классов. Подруги Елены Павловны рассказали историю ее болезни: в субботу у женщины поднялась температура, в понедельник стало тяжело дышать, а во вторник она умерла. Елена Павловна была педагогом, к которому попасть хотели из всех районов города.
  • Получить 300 баллов из 300 на ЦТ может далеко не каждый. Аня Зыкова четыре года назад смогла и уже окончила университет. Она рассказала о том, легко ли в вузе отличникам, проблемах с правами женщин и отношении молодежи к тому, что сейчас происходит в стране.
  • В Минске задержали парня, который недавно звонил в Московское РУВД с вопросом о том, как ему безопасно добраться на работу без задержаний. Его задержали за мелкое хулиганство, он находится в ИВС.
  • 26 июня на телеканале ОНТ должен был выйти очередной выпуск программы «Приключения капитана Врангеля», однако передачу не показали. Накануне ее ведущий Дмитрий Врангель высказал возмущение в соцсетях по поводу брутальных задержаний у магазина Symbal.by. Поговорили с ведущим.
  • Покажем вам машину, каких в стране еще не было. Встречайте первую владелицу «электрички», ввезенной в страну по новым льготам. Наталия и ее брат Николай рассказали обо всех ступенях, которые им пришлось преодолеть покупая VW e-Up!: от момента выбора машины до ее регистрации и поездок по белорусским дорогам.
  • Певица и телеведущая Лариса Грибалева не раз говорила про сад и огород на ее приусадебном участке. Мы съездили и посмотрели на все своими глазами. Лариса рассказала, кто занимается огородом, о своих отношениях с мужем и как проходит самоизоляция у ее семьи.


  • Расстройство пищевого поведения — серьезная проблема, которую многие не хотят признавать. 18-летняя Полина прошла через анорексию, булимию и компульсивное переедание. Все это привело ее к 27 килограммам на весах и месяцу в психбольнице, где девочка проходила терапию и набирала вес. Полина откровенно рассказала обо всем, почитайте, возможно, ее история поможет вам или вашим близким.
  • Это необычное видео, ведь о своей жизни рассказывают Владимир Владимирович Путин, Александр Лукашенко, Ольга Бузова, Макс Корж и Алла Пугачева. Заинтригованы?
  • Мы знаем, как вы неравнодушны к «Доске позора». Вот очередная порция фото читателей, в которых отражаются новые и старые проблемы благоустройства в наших городах и деревнях.
  • Студенты Академии искусств собирают деньги на учебу однокурснику из Ливана. Родители парня не могут передать деньги на оплату учебы, так как в Ливане сейчас непростая экономическая ситуация, курс национальной валюты рухнул, работы нет, идут массовые протесты. И вот студенты пытаются решить проблемы своими силами: собрано 590 долларов, а до 30 июня нужно внести 2800 долларов.

О СПОРТЕ

  • В субботу прошли матчи с участием главных фаворитов чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге: БАТЭ, «Шахтера», брестского и минского «Динамо», а также включившегося в медальные разборки «Немана». Читайте, чем они закончились. А видели, какой крутой гол забили в чемпионате Беларуси?
  • Дарья Домрачева рассказала о том, как у нас поддержка спорта отличается от Норвегии, а Арина Соболенко — за что ей стыдно. Закроем спортивную тему тестом.

Все новости субботы, 27 июня

Все новости воскресенья, 28 июня


Кстати. Вы видели под Минском «перевернутую радугу»? Рассказываем, что же это было. Уверены, что с помощью мимими о спасателях и утятах и необычного теста начать рабочую неделю будет проще. Удачи, дорогие читатели!

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Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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