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«Пандемия лишь набирает обороты». ВОЗ направит в Китай экспертов для поиска источника коронавируса

30.06.2020 06:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие дни направит группу экспертов в Китай с целью поиска источника коронавируса.


Фото: pixabay.com

«Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе — как началась вспышка», — объяснил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, 29 июня. Он не уточнил, в чем именно будет заключаться миссия группы. ВОЗ уже несколько недель пытается добиться от Китая привлечения ее экспертов к изучению происхождения вируса.

Пандемия вызываемого новым вирусом заболевания COVID-19 обнажила «лучшие и худшие качества человечества», подчеркнул Гебрейесус. Он упомянул «трогательные примеры стойкости, изобретательности, солидарности и доброты», а также «вызывающие беспокойство стигматизацию и дезинформацию».

Пандемия на глобальном уровне лишь набирает обороты, отметил гендиректор ВОЗ. При этом многие страны добились прогресса в борьбе с инфекцией, добавил Гебрейесус. Он призвал не терять надежду.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в Китае в конце 2019 года. С тех пор вирус SARS-CoV-2 был обнаружен у более 10,3 млн жителей планеты, а свыше 506 000 человек скончались от последствий вызываемой им болезни. Больше всего заражений (2,5 млн случаев) и летальных исходов (около 126 000) — в США.

 
 
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Пандемия на глобальном уровне лишь набирает обороты, отметил гендиректор ВОЗ. При этом многие страны добились прогресса в борьбе с инфекцией, добавил Гебрейесус....
 
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