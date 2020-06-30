|
«Пандемия лишь набирает обороты». ВОЗ направит в Китай экспертов для поиска источника коронавируса
30.06.2020 06:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие дни направит группу экспертов в Китай с целью поиска источника коронавируса.
«Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе — как началась вспышка», — объяснил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, 29 июня. Он не уточнил, в чем именно будет заключаться миссия группы. ВОЗ уже несколько недель пытается добиться от Китая привлечения ее экспертов к изучению происхождения вируса.
Пандемия вызываемого новым вирусом заболевания COVID-19 обнажила «лучшие и худшие качества человечества», подчеркнул Гебрейесус. Он упомянул «трогательные примеры стойкости, изобретательности, солидарности и доброты», а также «вызывающие беспокойство стигматизацию и дезинформацию».
Пандемия на глобальном уровне лишь набирает обороты, отметил гендиректор ВОЗ. При этом многие страны добились прогресса в борьбе с инфекцией, добавил Гебрейесус. Он призвал не терять надежду.
Вспышка заболевания COVID-19 произошла в Китае в конце 2019 года. С тех пор вирус SARS-CoV-2 был обнаружен у более 10,3 млн жителей планеты, а свыше 506 000 человек
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пандемия на глобальном уровне лишь набирает обороты, отметил гендиректор ВОЗ. При этом многие страны добились прогресса в борьбе с инфекцией, добавил Гебрейесус....
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)