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Все больше людей в мире считают угрозу COVID-19 преувеличенной

30.06.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Все больше людей в мире считают угрозу COVID-19 преувеличенной

За три месяца возросло количество людей, которые считают, что тревога вокруг коронавируса преувеличена – этот показатель изменился с 33% до 41%. Такие данные содержатся в исследованиях холдинга «Ромир» и Gallup International, на которые ссылается ТАСС.

По данным документа, больше всего считают преувеличенной угрозу COVID-19 в Боснии и Герцеговине (66%), Казахстане (61%), Молдове и Болгарии (по 58%). Среди тех, то верит в угрозу, лидируют Великобритания, Корея и Япония.

Специалисты сделали выводы, что к COVID серьезно относятся и принимают необходимые меры 67% опрошенных.

Больше всех заразиться боятся в Корее (86%), на Филиппинах (84%) и в Гонконге (80%). Самыми беззаботными в этом плане оказались австралийцы (42%), жители Казахстана (46%) и Болгарии (51%).

«Многие страны активно восстанавливаются после пандемии, но остается открытым вопрос, что нанесло больше вреда – вирус или массовые ограничения. Очевидно, что кардинальных изменений образа жизни, которые нам предрекали, не произошло: на улицах снова много людей, организации продолжают работу, и жители планеты воспринимают угрозу коронавируса уже менее серьезно. Старый новый вирус не исчез, потому что вирусы являются частью нашей жизни на планете», – прокомментировал итоги исследования президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин.

Для сбора данных было опрошено почти 19 тысяч человек из 19 стран.


Фото: NickyPe, Pixabay

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За три месяца возросло количество людей, которые считают, что тревога вокруг коронавируса преувеличена – этот показатель изменился с 33% до 41%. Такие данные...
 
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