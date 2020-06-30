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Все больше людей в мире считают угрозу COVID-19 преувеличенной
30.06.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
За три месяца возросло количество людей, которые считают, что тревога вокруг коронавируса преувеличена – этот показатель изменился с 33% до 41%. Такие данные содержатся в исследованиях холдинга «Ромир» и Gallup International, на которые ссылается
По данным документа, больше всего считают преувеличенной угрозу COVID-19 в Боснии и Герцеговине (66%), Казахстане (61%), Молдове и Болгарии (по 58%). Среди тех, то верит в угрозу, лидируют Великобритания, Корея и Япония.
Специалисты сделали выводы, что к COVID серьезно относятся и принимают необходимые меры 67% опрошенных.
Больше всех заразиться боятся в Корее (86%), на Филиппинах (84%) и в Гонконге (80%). Самыми беззаботными в этом плане оказались австралийцы (42%), жители Казахстана (46%) и Болгарии (51%).
Для сбора данных было опрошено почти 19 тысяч человек из 19 стран.
Фото: NickyPe, Pixabay
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За три месяца возросло количество людей, которые считают, что тревога вокруг коронавируса преувеличена – этот показатель изменился с 33% до 41%. Такие данные...
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