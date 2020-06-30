Источник материала: Новости Волковыска

На этой неделе еще часть учреждений здравоохранения Минска, а также Брестской, Гомельской, Гродненской, Витебской, Минской и Могилевской областей начинают работу в обычном режиме. С учетом анализа заболеваемости по инфекции, вызванной COVID-19, в стране проводится поэтапное возвращение к обычной работе организаций здравоохранения, которые были перепрофилированы для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Некоторые медицинские учреждения области уже вернулись к оказанию медицинской помощи по профилю.

В Гродненской области наметилась стойкая тенденция к стабилизации эпидемической обстановки. С 29 июня возобновили работу неврологическое и первое терапевтическое отделения Слонимской центральной больницы, отделения терапевтического корпуса Новогрудской центральной больницы.

С 1 июля прекращает работу реабилитационное отделение санатория Неман 72 на 100 коек, начнет подготовку к работе в обычном режиме 3-я клиничнская больница Гродно.

Готовятся к началу плановой госпитализации с 1 июля по хирургическому и гинекологическому профилю в 4-ой клинической и БСМП г. Гродно, а также к обычному режиму работы - Берестовицкая, Вороновская, Зельвенская, Кореличская, Свислочская, Щучинская центральные районные больницы. При этом в этих больницах сохранится работа инфекционных отделений для лечения пациентов с COVID-19.

В стадии подготовки возобновление работы межрайонных центров для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в Слонимской, Островецкой и Волковысской центральных районных больницах.

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