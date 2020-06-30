Интерес силовиков к Цепкало, забракованные подписи, скандал с ЦТ, карта и дело по воде - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Имейте в виду — сегодня нас ждет непогода и оранжевый уровень опасности. Но не переживайте, такой вроде бы только вторник, дальше — лучше, а к длинным выходным и вовсе установится комфортное белорусское лето .

О ВЫБОРАХ

Ну что, теперь наши силовики уже проводят проверку «противоправной деятельности» Валерия Цепкало… Вот здесь чуть-чуть понятно, в чем дело . На допросы претендента в президенты пока не вызывали .





Уголовное дело уже заведено на Николая Статкевича — за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. По этой статье сейчас проходят все задержанные по «делу Тихановского».

уже — за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. По этой статье сейчас проходят все задержанные по «делу Тихановского». Районные избирательные комиссии вчера весь день проверяли поданные претендентами в кандидаты в президенты подписи. Ну и что — бракуют тысячами : отовсюду приходят сообщения, что подписи Бабарико и Цепкало признают недействительными . Штаб Бабарико уже пообещал бороться за каждую .

: отовсюду приходят сообщения, что подписи Бабарико и Цепкало . Штаб Бабарико уже . А экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая подала вчера в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты. Уверяет, что те, кто считает ее спойлером Лукашенко, ошибаются. Ну и декларацию о доходах, конечно, подала, — мы ее сразу посмотрели .

на регистрацию кандидатом в президенты. Уверяет, что те, кто считает ее спойлером Лукашенко, ошибаются. Ну и декларацию о доходах, конечно, подала, — . Если вы вдруг смотрите телевизор, то, может, помните, как 20 июня в очередном сюжете БТ по «делу Белгазпромбанка» показали историю могилевчанки Светланы. Женщина рассказала, что на нее в банке якобы оформили с ее согласия крупный кредит для предпринимателя. Позже мужчину арестовали, а его долг банку остался на Светлане. В сюжете было немного деталей этой истории, возможно, из-за этого некоторые заподозрили, что история не совсем правдивая, а героиня — просто «актриса». Мы разыскали жительницу Могилева и узнали у нее подробности .

ЕЩЕ ВАЖНОЕ

Сегодня Лукашенко и Путин должны встретиться в Ржеве , на открытии мемориала советскому солдату. Может, наконец-то обсудят все, что, насколько нам известно, не обсудили в кулуарах парада ?

должны , на открытии мемориала советскому солдату. Может, наконец-то обсудят все, что, насколько нам известно, ? Помните проблемы с водой в Минске? Вчера стало известно, что из-за некачественной воды возбуждено уголовное дело за служебную халатность. Будем следить.





ИНТЕРЕСНОЕ

У блогера Тихановского следователи на даче нашли за диваном 900 тысяч долларов. У банкира Бабарико, его друзей и коллег, как заявляют в Госконтроле , многомиллионные офшоры. Задержания накануне выборов-2020 продолжаются , так что можно предположить, что впереди нас ждут новые сообщения. А мы решили вспомнить предыдущие громкие заявления правоохранителей, которые потом вызывали вопросы в суде , — о задержаниях «с поличным», преступных доходах чиновников, бизнесменов и врачей . Особенно впечатляет рассказ задержанного якобы за взятку председателя Белкоопсоюза Сергея Сидько о том, как эту самую взятку у него искали.

900 тысяч долларов. У банкира Бабарико, его друзей и коллег, как , многомиллионные офшоры. Задержания накануне выборов-2020 , так что можно предположить, что впереди нас ждут новые сообщения. А мы решили вспомнить предыдущие , — . Особенно впечатляет рассказ задержанного якобы за взятку председателя Белкоопсоюза Сергея Сидько о том, как эту самую взятку у него искали. А помните, по БТ показали, как на выступлении в Солигорске Александр Лукашенко показал карту 1921 года? На ней можно увидеть сильно урезанную территорию Беларуси. «Это наши нацмены с 1921 года воевали за „незалежную Беларусь“. Вот что нам осталось в 1921 году. Все остальное разменяли и отдали Западу, Польше. Что-то там на востоке было, у России». Давайте вспомним историю и объясним, почему так получилось и кто в этом виноват .





А парня, который позвонил в милицию, чтобы спросить, как ему добраться на работу без задержаний , помните? Тому звонку предшествовало брутальное задержание людей в «цепях солидарности» и очереди возле магазина Symbal.by . Звонили в милицию с похожим вопросом и другие минчане . Ивана Минске задержали парня, который звонил в милицию узнать, как ему добраться на работу без задержаний">задержали в центре города — а вчера осудили за мелкое хулиганство: милиционеры посчитали, что своим 3-минутным звонком он отвлек их от работы, чем проявил явное неуважение к обществу. Рассказываем, как это было и как наказали парня .

, помните? Тому звонку предшествовало брутальное задержание людей в и очереди . Звонили в милицию с похожим вопросом и . Ивана Минске задержали парня, который звонил в милицию узнать, как ему добраться на работу без задержаний">задержали в центре города — а вчера осудили за мелкое хулиганство: милиционеры посчитали, что своим 3-минутным звонком он отвлек их от работы, чем проявил явное неуважение к обществу. Рассказываем, . Победитель «Славянского базара — 2016» певец Алексей Гросс сообщил, что в связи с высказываниями в соцсетях за справедливую Беларусь и честные выборы его выступления убрали из программы Республиканского бала выпускников, а также других концертов. Сказали, мол , «это связано с тем, что я фривольно выражаю мнение в своих социальных сетях . А еще отслеживается, на какие публикации я ставлю лайки».

, «это связано с тем, что я . А еще отслеживается, на какие публикации я ставлю лайки». Телеведущий Антон Мартыненко уходит с СТВ — тоже после постов в соцсетях : после того, как выразил «свое искреннее восхищение теми, кто не боится», а также написал короткий пост о магазине symbal.by. По словам Антона, на следующий день у него состоялся разговор с руководством канала. Все подробности — здесь .

: после того, как выразил «свое искреннее восхищение теми, кто не боится», а также написал короткий пост о магазине symbal.by. По словам Антона, на следующий день у него состоялся разговор с руководством канала. . А вот у нас новый текст проекта «На земле» — об успешных предприятиях сельского хозяйства, которые подтверждают: животноводство и растениеводство способны приносить прибыль. Побывали в хозяйстве, где клубнику поливают молоком, а еще выращивают яблоки с невероятно низким уровнем нитратов — и вот вам история о семейном бизнесе фермеров , переменах, которые несет смена поколений, и перспективах органического земледелия.





В День медработника соцсети облетел флешмоб #мызналикудашли : врачи и медсестры рассказывали не только о трудностях своей работы, но и о том, за что ее любят. Кто-то признавался, что подумывал уйти из профессии, но не смог: не видит себя без медицины. Кто-то все же кардинально сменил сферу деятельности. Поговорили с такими бывшими медиками и узнали, что для них стало последней каплей и нашли ли они себя в новом деле .

: врачи и медсестры рассказывали не только о трудностях своей работы, но и о том, за что ее любят. Кто-то признавался, что подумывал уйти из профессии, но не смог: не видит себя без медицины. Кто-то все же кардинально сменил сферу деятельности. Поговорили с такими бывшими медиками и узнали, . Ну, а настоятель Красного костела, минский ксендз-каноник Владислав Завальнюк стартовал в паломничество — его ждут 132 км на моноколесе. Мы об этом уже рассказывали вам . 2 июля он планирует прибыть в Будслав, где престольный праздник Будславской иконы Божией Матери из года в год собирал паломников со всего мира. 70-летний священник будет преодолевать по 35−40 км в сутки: на моноколесе, в своем церковном облачении и в специально подготовленной для такой погоды шляпе, под которой спрятан защитный шлем. Смотрите, как его провожали .





А видели, какая крутая штука появилась в нашем метро? С помощью системы распознавания лиц (даже в маске!) теперь можно оплатить проезд! Вот здесь рассказали и показали, как это работает .

появилась в нашем метро? С помощью системы распознавания лиц (даже в маске!) теперь можно оплатить проезд! . Теперь о паранормальном. Вчера утром все обсуждали, как житель польской деревни Ястрово снял, по мнению некоторых, «лучшее фото НЛО за 40 лет». Правда, уже к обеду стало понятно, что это фальшивка . Да-да, сделанная в Польше, конечно.

О СПОРТЕ

Спорта в стране мало — пока больше политики. Кстати, белорусские спортсмены давно так активно не обсуждали политические события в стране, как накануне президентских выборов — 2020. В спортивном сообществе мнения разделились. Впрочем, большинство атлетов все-таки поддерживают действующую власть. А в предыдущие годы критиков, которые открыто не соглашались с решениями и политикой президента Лукашенко, было еще меньше. Вспомнили самые яркие эпизоды «несогласия» и посмотрели, как сложилась жизнь этих спортсменов . Трехкратный олимпийский чемпион даже голодовку против третьего срока Лукашенко объявлял, помните?

Все новости понедельника, 29 июня

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Хорошего нам всем дня.

Ваша редакция