Интерес силовиков к Цепкало, забракованные подписи, скандал с ЦТ, карта и дело по воде - все за вчера

Уголовное дело уже заведено на Николая Статкевича — за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. По этой статье сейчас проходят все задержанные по «делу Тихановского».
Районные избирательные комиссии вчера весь день проверяли поданные претендентами в кандидаты в президенты подписи. Ну и что — бракуют тысячами: отовсюду приходят сообщения, что подписи Бабарико и Цепкало признают недействительными. Штаб Бабарико уже пообещал бороться за каждую.
А экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая подала вчера в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты. Уверяет, что те, кто считает ее спойлером Лукашенко, ошибаются. Ну и декларацию о доходах, конечно, подала, — мы ее сразу посмотрели.
Если вы вдруг смотрите телевизор, то, может, помните, как 20 июня в очередном сюжете БТ по «делу Белгазпромбанка» показали историю могилевчанки Светланы. Женщина рассказала, что на нее в банке якобы оформили с ее согласия крупный кредит для предпринимателя. Позже мужчину арестовали, а его долг банку остался на Светлане. В сюжете было немного деталей этой истории, возможно, из-за этого некоторые заподозрили, что история не совсем правдивая, а героиня — просто «актриса». Мы разыскали жительницу Могилева и узнали у нее подробности.
Помните проблемы с водой в Минске? Вчера стало известно, что из-за некачественной воды возбуждено уголовное дело за служебную халатность. Будем следить.
А помните, президент пообещал брестчанам референдум по вопросу работы аккумуляторного завода? Это будет (если будет) первый в истории суверенной Беларуси местный референдум. Давайте объясним, как это работает в теории, насколько все сложно на практике и почему предыдущие попытки референдумов провалились.
Кстати, нашли еще немного бизнес-интересов тренера команды президента по хоккею Дмитрия Баскова, который является и совладельцем аккумуляторного завода под Брестом. Рассказать?
Скандал вокруг ЦТ: в связи с COVID-19 тест по русскому языку, которое обычно сдает больше всего абитуриентов, в этом году писали два дня. Как только испытание закончилось, к нам стали обращаться вчерашние школьники и их родители. Общий посыл сообщений один: суть заданий, что были в первый день, была такой же, как и во второй, а значит, тем, кто шел сдавать вторым, было проще. А что же нам говорит Минобр? Кстати, Лукашенко вчера поручил разработатьновые правила поступления в вузы — и, похоже, мы вернемся к экзаменам. Ну, а пока еще можете проверить, сдали ли бы вы тест по обществоведению.
А помните, по БТ показали, как на выступлении в Солигорске Александр Лукашенко показал карту 1921 года? На ней можно увидеть сильно урезанную территорию Беларуси. «Это наши нацмены с 1921 года воевали за „незалежную Беларусь“. Вот что нам осталось в 1921 году. Все остальное разменяли и отдали Западу, Польше. Что-то там на востоке было, у России». Давайте вспомним историю и объясним, почему так получилось и кто в этом виноват.
А парня, который позвонил в милицию, чтобы спросить, как ему добраться на работу без задержаний, помните? Тому звонку предшествовало брутальное задержание людей в «цепях солидарности» и очереди возле магазина Symbal.by. Звонили в милицию с похожим вопросом и другие минчане. Ивана Минске задержали парня, который звонил в милицию узнать, как ему добраться на работу без задержаний">задержали в центре города — а вчера осудили за мелкое хулиганство: милиционеры посчитали, что своим 3-минутным звонком он отвлек их от работы, чем проявил явное неуважение к обществу. Рассказываем, как это было и как наказали парня.
Победитель «Славянского базара — 2016» певец Алексей Гросс сообщил, что в связи с высказываниями в соцсетях за справедливую Беларусь и честные выборы его выступления убрали из программы Республиканского бала выпускников, а также других концертов. Сказали, мол, «это связано с тем, что я фривольно выражаю мнение в своих социальных сетях. А еще отслеживается, на какие публикации я ставлю лайки».
Телеведущий Антон Мартыненко уходит с СТВ — тоже после постов в соцсетях: после того, как выразил «свое искреннее восхищение теми, кто не боится», а также написал короткий пост о магазине symbal.by. По словам Антона, на следующий день у него состоялся разговор с руководством канала. Все подробности — здесь.
А вот у нас новый текст проекта «На земле» — об успешных предприятиях сельского хозяйства, которые подтверждают: животноводство и растениеводство способны приносить прибыль. Побывали в хозяйстве, где клубнику поливают молоком, а еще выращивают яблоки с невероятно низким уровнем нитратов — и вот вам история о семейном бизнесе фермеров, переменах, которые несет смена поколений, и перспективах органического земледелия.
В День медработника соцсети облетел флешмоб #мызналикудашли: врачи и медсестры рассказывали не только о трудностях своей работы, но и о том, за что ее любят. Кто-то признавался, что подумывал уйти из профессии, но не смог: не видит себя без медицины. Кто-то все же кардинально сменил сферу деятельности. Поговорили с такими бывшими медиками и узнали, что для них стало последней каплей и нашли ли они себя в новом деле.
Ну, а настоятель Красного костела, минский ксендз-каноник Владислав Завальнюк стартовал в паломничество — его ждут 132 км на моноколесе. Мы об этом уже рассказывали вам. 2 июля он планирует прибыть в Будслав, где престольный праздник Будславской иконы Божией Матери из года в год собирал паломников со всего мира. 70-летний священник будет преодолевать по 35−40 км в сутки: на моноколесе, в своем церковном облачении и в специально подготовленной для такой погоды шляпе, под которой спрятан защитный шлем. Смотрите, как его провожали.
Теперь о паранормальном. Вчера утром все обсуждали, как житель польской деревни Ястрово снял, по мнению некоторых, «лучшее фото НЛО за 40 лет». Правда, уже к обеду стало понятно, что это фальшивка. Да-да, сделанная в Польше, конечно.
О СПОРТЕ
Спорта в стране мало — пока больше политики. Кстати, белорусские спортсмены давно так активно не обсуждали политические события в стране, как накануне президентских выборов — 2020. В спортивном сообществе мнения разделились. Впрочем, большинство атлетов все-таки поддерживают действующую власть. А в предыдущие годы критиков, которые открыто не соглашались с решениями и политикой президента Лукашенко, было еще меньше. Вспомнили самые яркие эпизоды «несогласия» и посмотрели, как сложилась жизнь этих спортсменов. Трехкратный олимпийский чемпион даже голодовку против третьего срока Лукашенко объявлял, помните?